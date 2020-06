Sony ma problem z zarabianiem pieniędzy

Japoński koncern mniej więcej od dwóch lat jest w procesie głębokiej restrukturyzacji, która ma dać spółce drugie życie i powrót do rentowności. Niestety jak pokazują najnowsze wyniki finansowe, pandemia koronawirusa nie obiła się pozytywnie na wynikach spółki. W pierwszym kwartale 2020 roku Sony miało zysk operacyjny na poziomie 331 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 772 mln USD. Różnica jest więc znaczna, a przyczyny spadków są ciągle takie same. Sony nadal traci na produkcji i sprzedaży smartfonów, dywizja telewizorów nie radzi sobie najlepiej, a jedynym jasnym punktem jest marka PlayStation.

Sony w tej chwili ma w zasadzie poza PS4 tylko jeden produkt, który jest chętnie kupowany przez konsumentów i konkurencyjne firmy, a mianowicie chodzi o sensory optyczne dla aparatów. Jeśli jednak słaba sprzedaż smartfonów utrzyma się dłużej, to i to źródło przychodów wyraźnie się skurczy. O popycie na dedykowane aparaty fotograficzne nawet szkoda mówić, bo ten segment rynku wydaje się w całkowitym odwrocie, nawet pomimo tego, że Sony oferuje świetny sprzęt. Akcjonariusze naciskają też aby pozbyć się wytwórni filmowej, która w czasach pandemii jest bardziej obciążeniem niż źródłem zysków. Dlatego w rezultacie przyszłość Sony może w znacznym stopniu zależeć właśnie od PS5.