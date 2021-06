Nie oszczędziłem na napędzie do PlayStation 5, ale dzięki temu oszczędzam na grach

339 zł vs 199 zł. 140 złotych różnicy, a tańsza wersja to ta na płycie

Z braku laku i chęci zagrania w coś faktycznie stworzonego z myślą o PlayStation 5 — postanowiłem dać szansę Returnal. PlayStation Store powitało mnie ceną 339 złotych. No chyba nie – pomyślałem i z czystej ciekawości zajrzałem na Allegro. Oferty w siostrzanym serwisie Allegro Lokalnie startowały od 170 złotych, ale były to głównie aukcje. Ale zjechałem kawałek niżej i za, dosłownie, 198,81 złotych czekała na mnie nowa, zafoliowana, gra – a przy tym nie musiałem dodawać wysyłki, bo dla abonentów Smarta dostawa do Paczkomatu była darmowa. W to mi graj – zamówiona w niedzielne popołudnie produkcja trafiła w moje ręce we wtorkowy poranek. 140 złotych w kieszeni.

Czy wolałbym wersję cyfrową? Tak – bo zakładam, że jej pobranie i instalacja trwałoby tyle, co tej z płyty (40 minut to jednak trochę długo, jak na moje oko – a tyle jej to zajęło). Nie zostawałoby pudełko, nie musiałbym wybierać między Blu-Rayem z serialem który aktualnie oglądam, a grą. Po prostu – uważam, że cyfrowe wersje są wygodniejsze, choć na temat ich trwałości i długowieczności można dyskutować godzinami – prawda jest taka, że do Returnala — podobnie jak 99% gier które kupuję — więcej nie wrócę. Także gdyby nie internet i śledzenie newsów, prawdopodobnie nawet nie zauważyłbym burz wokół takich produktów jak znikające cyfrowe produkty.