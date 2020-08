PS5 droższe od Xbox Series X, a poza tym gry mają na niej działać gorzej. Podobno

Prawdopodobnie gdyby to był pierwszy lepszy użytkownik forum — nikt specjalnie nie zwróciłby na te rewelacje uwagi. I choć sam podchodzę do nich sceptycznie, to cały ten szum powstał dlatego, że Dusk Golem miał już kilka trafnych przecieków na swoim koncie. Niższa cena konsoli miałaby być następstwem, według informacji od jego zaufanych źródeł, lepszej optymalizacji kosztów produkcji nowej konsoli. Wydaje mi się to dość magiczne biorąc pod uwagę, że produkcją PlayStation 4 zajmują się cztery osoby – reszta ekipy to roboty.

Ale cena może być dla wielu jeszcze do przełknięcia, przecież PlayStation 3 też było droższe. W poprzedniej generacji zresztą walka toczyła się non stop. Czasem wygrywał X360 (bo tytuły były lepiej zoptymalizowane — kto pamięta początki Bayonetty na PS3 ten wie o czym mowa), czasem PS3 (gry wydawane były na jednej płycie — niesławny przykład Final Fantasy XII które na X360 nie tylko zajmowało kilka nośników, ale też wyglądało wyraźnie gorzej). Ale tym co może być najbardziej szokujące są informacje od jego źródeł dotyczące tego, że tytuły multiplatformowe mają sobie radzić gorzej na PlayStation 5, niż Xbox Series X. Spora w tym zasługa dużo mocniejszych „bebechów” — choć wiadomo, że sama siła na niewiele się zda bez odpowiedniej optymalizacji. Doskonale widać to na przykładzie dopieszczonych tytułów na wyłączność konsol Sony — magicy z Naughty Dog od lat wyciskają z tych sprzętów ostatnie poty. PlayStation 5, dla odmiany, miałoby być bardzo przyjemne w obyciu przy tworzeniu gier wyłącznie na tę platformę.