Przygód nie zabraknie. Styczniowe gry w PS+

W tym miesiącu Sony nad wzięło na przetrzymanie z ogłoszeniem nowych gier, które trafiają do oferty PS+ — ale już znamy hity, w które możemy zagrywać się na dobry początek roku. Dwie, a właściwie cztery, doskonałe tytuły, które będą doskonałą rozgrzewką przed mocnym pakietem wiosennych premier.

Gry PlayStation Plus: styczeń 2020

W styczniu 2020 abonenci PlayStation Plus mogą w ramach usługi pobrać Uncharted: Kolekcję Nathana Drake’a (w skład której wchodzą trzy fenomenalne części: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves i Uncharted 3: Drake’s Deception w odświeżonej formie) oraz Goat Simulator. Myślę że obie produkcje to tytuły na tyle kultowe, że nie trzeba ich specjalnie przedstawiać — ale z nimi jest jeszcze jeden problem. To na tyle mocne i uznane gry, że prawdopodobnie wielu użytkowników już dawno ma je w swoich kolekcjach.

Gry powinny zostać udostępnione dzisiejszego popołudnia, także możecie się już szykować na popołudnie pełne przygód!