Znamy lipcową ofertę PlayStation Plus. Oto 3 nowe gry które zgarniecie w ramach abonamentu

Abonament PlayStation Plus może nie bombarduje już hitami z rękawa jak w czasach swojej największej świetności za czasów PlayStation 3, ale powodów do narzekania specjalnych… też nie ma. Sony dba o to, by gry trafiające do ich oferty abonamentowej były odpowiednio wysokiej jakości. Nie zawsze są to same tytuły AAA które cieszą fanów, ale w lipcu 2021 powodów do narzekań nie ma. Trzy gry: każda inna, każda dobra.

Gry w PlayStation Plus: lipiec 2021

Na lipcowe upały Sony przygotowało dla nas trzy gry:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4, PS5) – dostępne na PS4 i PS5 – czyli nastawioną na zabawę wieloosobową strzelaninę z rozbudowanym trybem zombie oraz uwielbianym Blackout, przywodzącym na myśl zabawę w stylu battle royale.

– dostępne na PS4 i PS5 – czyli nastawioną na zabawę wieloosobową strzelaninę z rozbudowanym trybem zombie oraz uwielbianym Blackout, przywodzącym na myśl zabawę w stylu battle royale. WWE 2K Battlegrounds (PS4, PS5) — zręcznościówka (nie tylko) dla fanów wrestlingu. Szalone zmagania, w których można rywalizować w rozmaitych zakątkach świata. W tej odsłonie twórcy gry przygotowali dla graczy nie tylko soczyste walki, ale też tryb fabularny złożony z efektownych komiksów.

— zręcznościówka (nie tylko) dla fanów wrestlingu. Szalone zmagania, w których można rywalizować w rozmaitych zakątkach świata. W tej odsłonie twórcy gry przygotowali dla graczy nie tylko soczyste walki, ale też tryb fabularny złożony z efektownych komiksów. A Plague Tale: Innocence (PS5) — Asobo Studio swoją ponurą grą przygodową zachwyciło recenzentów oraz graczy. Ucieczka przed żołnierzami inkwizycji podczas panującej zarazy to historia smutna, mroczna i porażająca — do tego trzymająca w napięciu do samego końca. Próżno tam szukać luźnego, wakacyjnego, stylu – ale może faktycznie słońce za oknem jest lepszym pomysłem na tę zabawę, aniżeli jesienna szaruga ;-).

Wszystkie trzy gry dołączą do oferty PS+ 6 lipca o godzinie 11. Jako bonus Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown nie zniknie z PS+ — i kto jeszcze nie miał okazji, będzie miał okazję dodać ją do swojej biblioteki. Ma na to czas do drugiego sierpnia!

Źródło: informacja prasowa