Zanim przejdziemy do nowego postulatu w tej sprawie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, zajmującego się ochroną i reprezentacją praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową, zerknijmy najpierw na to, co o tym pomyśle myślą Polacy.

ARC Rynek i Opinia przeprowadził sondaż, w którym zadane zostały badanym dwa pytania – Czy należy przywrócić handel w niedzielę, przynajmniej do końca roku? Oraz – Dlaczego należy go przywrócić przynajmniej do końca roku?

Przy pierwszym pytaniu 52% badanych nie miało wątpliwości, że należy to zrobić, 14% nie miało zdania, a 33% uważa, że handel w niedzielę nie powinien być przywrócony.

dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia:

– Ograniczenie handlu w niedziele już przed pandemią nie cieszyło się uznaniem wszystkich Polaków i budziło wiele emocji. Finalnie skorzystali na nim najbardziej pracownicy handlu, natomiast dla części konsumentów stało się ono pewnym utrudnieniem wpływającym na tryb życia, dokonywania zakupów i sposób spędzania niedziel. Obecnie to pandemia istotnie zmieniła styl życia i konsumpcji, jak również wywarła negatywny wpływ na handel, zwłaszcza wielkopowierzchniowy. Wydaje się więc, że choćby tymczasowe przywrócenie handlu we wszystkie niedziele odbiłoby się pozytywnie i na właścicielach centrów handlowych, i na wynajmujących tam powierzchnię, i na klientach i finalnie również na pracownikach, którzy w ten sposób mogliby zachować miejsce pracy.

Osoby, które opowiedziały się za przywróceniem handlu w niedzielę argumentowały to zmniejszeniem zagęszczenia kupujących w sklepach w sobotę, korzyściami dla gospodarki, właścicieli sklepów i lokali usługowych oraz łatwiejszym planowaniu zakupów.

Wracając do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, chcą pójść z tym dalej, bo ich postulat zakłada, że handel w niedzielę powinien być przywrócony na stałe, a pracownicy pracujący w ten dzień powinni otrzymywać 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w inne dni. Jeśli pracodawca nie zapewni takiej stawki, to nie będzie mógł prowadzić działalności w ten dzień.

Naszym zdaniem epidemia i związany z nią kryzys gospodarczy powinien zostać wykorzystany do większej stabilizacji zatrudnienia, a rząd powinien podjąć szereg działań, by realne płace nie uległy obniżeniu. Jednocześnie uważamy, że warto obecnie przyjmować rozwiązania, które będą się sprawdzać również po zakończeniu epidemii.

Co więcej, propozycje związku nie dotyczą tylko branży handlowej, ale wszystkich pozostałych, w której pracownicy już dziś muszą pracować w niedzielę, także w gastronomii czy służbie zdrowia.

Jak dla mnie dość śmiały postulat i wydaje mi się, że ten poprzedni pomysł z zeszłego roku, aby przywrócić handel w niedzielę, ale zapewnić przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu każdemu pracownikowi, byłby zdecydowania lepszy.

