To, jak młode pokolenie korzysta dziś z usług telekomunikacyjnych rzutuje pośrednio lub bezpośrednio na to, jak będzie wyglądał ten rynek w przyszłości. W miarę przechodzenia w kolejne etapy życia chcąc nie chcąc pokolenie to będzie przenosiło nawyki i przyzwyczajenia z poprzednich okresów. Jeśli nie znajdzie do tego istniejących narzędzi, które spełniałyby ich oczekiwania, będzie tworzyło własne, zmieniając diametralnie korzystanie z tych usług, które popularne są dziś.

Widzę to już teraz w osobistym doświadczeniu. Mój syn ma 23 lata i już teraz, jeśli pisze lub dzwoni do mnie to tylko przez Telegram. Jeszcze kilka lat temu do rozmów wykorzystywał połączenia głosowe, a pisząc Messengera. W zeszłym roku zrezygnował całkowicie z FB i Messengera. Moja córka z kolei, która ma 16 lat korzysta w tym celu jeszcze z Messengera, ale nie jest powiedziane, że za kilka lat będzie oczekiwała i poszukiwała innych czy lepszych form do komunikacji.

Jak to wygląda obecnie w młodszym pokoleniu? Zajrzyjmy do raportu UKE. Najpierw oczywiście sprawdźmy profil badanych.