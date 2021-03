Przyszłe Macbooki wyniosą haptic feedback na zupełnie nowy poziom

W momencie, w którym w urządzeniach elektronicznych odeszliśmy od przycisków na rzecz paneli dotykowych, informacja zwrotna stała się bardzo istotną częścią naszego korzystania z komputerów, smartfonów i innych gadżetów. Jeżeli bowiem wciśniemy przycisk, wiemy, że informacja do systemu została przesłana. W przypadku panelu dotykowego (np. touchpada) nie mamy żadnej pewności, że nasze kliknięcie rzeczywiście zostało zarejestrowane, co znacznie wpływa na komfort korzystania z takich mechanizmów. Dlatego też producenci gadżetów stworzyli system, który dziś nazywamy haptyczną informacją zwrotną, który ma za pomocą wibracji informować nas, że urządzenie zarejestrowało nasze kliknięcie, czasem symulując tym wrażenie wciśnięcia realnego przycisku. Widać to szczególnie dobrze w Macbookach z systemem Force Touch. Teraz jednak Apple chce swój bardzo dobry system jeszcze ulepszyć.

Nowe Macbooki będą miały „haptyczne regiony”?

Jak wynika z patentu złożonego przez Apple, firma planuje nie ograniczać haptycznego feedbacku tylko do touchpada, ale rozciągnąć jego działanie na cały palmrest. Już teraz touchpad w Macbookach za pomocą wibracji zapewnia dodatkowe informacje podczas korzystania z niektórych programów, a Apple najwyraźniej chciałoby, by system ten działał na znacznie większej powierzchni, co mogłoby zwiększyć jego możliwości oraz precyzyjność wskazań.