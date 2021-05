Odcinek specjalny Przyjaciół będzie dostępny w Polsce!

Serialu „Przyjaciele” nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Nie bez powodu jest to po dziś dzień jest to jeden z najpopularniejszych sitcomów w kulturze popularnej. Ciężko znaleźć na naszej planecie kogoś, kto chociaż przypadkiem nie słyszał o głównych bohaterach bądź nie kojarzy sławnego intra „I’ll Be There For You”. Widownię serialu w momencie emisji liczyło się w dziesiątkach milionów, a dziś, dzięki usługom streamingowym Przyjaciele wciąż cieszą się wysoką popularnością. Od zakończenia serialu mija obecnie 17 lat (ostatni odcinek wyemitowano w 2004 roku). W międzyczasie prawa do Przyjaciół przechodziły z rąk do rąk i dziś posiada je HBO, które zamierza spełnić swoje obietnice i wznowić kultowy sitcom.

— pisał jeszcze niedawno Krzysztof w kontekście tego, że specjalny odcinek „Przyjaciół” przygotowywany z myślą o platformie HBO Max nie pojawi się w Polsce. Amerykańska maszyna marketingowa ruszyła z promocją odcinka z całą mocą. Aktorzy pojawili się na okładce People Magazine udzielając przy okazji wywiadów, których część możecie zobaczyć na poniższym wideo.

W sieci pojawił się też trailer zdradzający nieco więcej szczegółów na temat nadchodzącego wydarzenia, na które z pewnością czekają fani serialu. I choć od dłuższego czasu wiadomo było, że nie będzie to tradycyjny odcinek, tak myślę, że nie będą oni zawiedzeni. Rozczarowani czuli się z pewnością widzowie z Polski i innych krajów, do których HBO Max nadal nie dotarło. Milczenie ze strony HBO Polska dawało poczucie, że „Friends: Reunion” nie zobaczymy u siebie.

Odcinek specjalny „Przyjaciół” także w Polsce. Premiera już w przyszłym tygodniu!

To jednak zmienia się wraz z dzisiejszym ogłoszeniem. HBO Polska potwierdziło, że „Przyjaciele: Spotkanie po latach” będzie można obejrzeć na platformie HBO GO już 27 maja. W ten sam dzień, co światowa premiera odcinka specjalnego w HBO Max.

Serialowi Przyjaciele, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, po latach wracają do kultowego już studia nagrań Warner Bros. w Burbank, Stage 24, aby w programie specjalnym wspólnie celebrować uwielbiany przez wszystkich serial.

— przeczytacie na stronach HBO GO

Przy okazji warto dodać, że wszystkie sezony serialu „Przyjaciele” dostępne są teraz na HBO GO.