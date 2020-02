Premiera najdroższego, specjalnego, odcinka „Przyjaciół” jeszcze tej wiosny!

Przyjaciele to serial-fenomen. Opowieść o grupie Nowojorczyków skradła serca widzów na całym świecie. Miliony fanów śmiało się z nimi, płakało, przeżywało rozterki — a najwięksi szczęściarze mieli szansę by z nimi dorastać. Przez dziesięć lat na antenie udało im się rozkochać widzów — i choć latami słyszeliśmy, że żadne dodatkowe odcinki się już nie wydarzą, to jednak… się wydarzą. A raczej: wydarzy. Już w maju tego roku na platformie HBO Max udostępniony zostanie odcinek specjalny, na który ekipa w końcu dała się namówić. I według nieoficjalnych informacji — każdy z aktorów zarobi na tym krocie, ale nie liczcie na kontynuację historii znanych z sitcomu. Ten ma być bardziej… luźnym, przyjacielskim, spotkaniem po latach.

Zobacz też: Książka o Przyjaciołach to nie tylko kopalnia wiedzy dla miłośników serialu. To fajne spojrzenie na rynek seriali minionych lat

Jeden odcinek, nawet po kilka milionów dolarów „na głowę”

Według anonimowych źródeł do których dotarła ekipa The Hollywood Reporter, każde z przyjaciół — to jest: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc oraz Matthew Perry mają dostać za udział w specjalnym epizodzie od dwóch i pół do trzech milionów dolarów. Mimo że to zawrotna suma jak na 60 minutowy odcinek specjalny, to jednak kapkę mniej niż donosiło jeszcze kilka tygodni temu Deadline (zobacz: „Przyjaciele” wrócą! Aktorzy zarobią krocie, ale czy fani będą zadowoleni?).

Zobacz też: Przyjaciele w polskiej ofercie Netflix! Top 10, naszym zdaniem, najlepszych odcinków serialu!

Kiedy w 2004 kończono dziesiąty sezon „Przyjaciół” i mówiło się o zawrotnych stawkach za odcinek pracy każdego z aktorów na planie — raczej nikt nie przypuszczał, że doczekamy czasów w których otrzymają wielokrotność tamtejszych stawek. A jednak — WarnerMedia idzie na całość i wytacza najcięższe działa przy promocji debiutującej już za kilka tygodni usługi. Odcinek ma być dostępny na starcie, czyli w maju 2020, zatem wszyscy fani mogą już powoli zacząć odliczanie (i, znając życie, poszukiwanie VPNów ;-).

Na dobry początek — taka bomba pewnie wystarczy, ale co dalej? Przydałby się jakiś as w rękawie… jedenasty sezon Przyjaciół? ;-)