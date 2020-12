Przez tydzień używałem Chromebooka zamiast iPada Pro. System od Google zdecydowanie można polubić

ChromeOS wspiera różne kontrolery (w tym DualShock 4 oraz Google Stadia Controller), jednak odpowiedzialność za ich wykorzystanie leży po stronie twórców gier. Wszystko prezentuje się jak należy podczas emulacji gier z konsol i handheldów, które od podstaw zostały zaprojektowane z myślą o kontrolerach. Zgoła inaczej wypadają gry z Play Store oraz innych repozytoriów, bowiem znakomita większość wykorzystuje dotyk, jako główny sposób sterowania i interakcji.





Oprócz tego można podłączyć pamięci zewnętrzne, dyski sieciowe oraz akcesoria USB. Dostęp do podłączonych nośników odbywa się za pośrednictwem aplikacji Pliki, która pozwala na wykonanie podstawowych czynności (np. zmiany nazwy pliku) oraz tych bardziej zaawansowanych, jak zmiana nazwy nośnika oraz sformatowanie jego zawartości.







Problemu nie stanowi również przesyłanie obrazu na zewnętrzny monitor, choć – w zależności od urządzenia – może się przydać przejściówka z USB-C na HDMI, DisplayPort, DVI lub VGA.

Bonusy dla użytkowników Chromebooków

Posiadacze urządzeń z systemem Chrome OS mogą liczyć na ekskluzywne bonusy w postaci zniżek na usługi i oprogramowanie lub korzystania z aplikacji bez opłat przez określony czas (sięgający nawet 12 miesięcy). Aktualną ofertę można sprawdzić na stronie Google oraz w aplikacji Odkrywaj.

W czasie pisania tekstu oferta prezentuje się następująco:





W sam raz na laptopy, nie na tablety

O ile korzystanie z ChromeOS-a na laptopie można uznać za pozytywne doświadczenie, tak cały czar pryska po przejściu na tablet.

Główny grzech systemu z Mountain View to liczne niedoskonałości w zakresie gestów – co jest problemem również w laptopach – prowadzące do licznych utrudnień i irytacji. Na co dzień korzystam z iPada Pro 2020 i – rozpieszczony przez rewelacyjny system gestów w wykonaniu Apple – zauważam ogromną przepaść dzielącą oba systemy.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami na iPadzie jest błyskawiczne i ogranicza się do przesunięcia palcem po belce widniejącej w dolnej części ekranu, ChromeOS podobnego rozwiązania nie oferuje. Niby drobnostka, jednak ma ogromny wpływ na komfort i wygodę korzystania z urządzenia. Podobny scenariusz zachodzi w kwestii korzystania z biurek – iPadOS oraz macOS pozwalają na szybkie i wygodne przechodzenie z jednego wirtualnego pulpitu na drugi za pomocą gestu, podczas gdy system z Mountain View ponownie nie dowozi.

W trybie pełnoekranowym klawiatura ekranowa zajmuje istotną część przestrzeni roboczej (praktycznie połowę), lecz z pomocą przychodzi tryb pisania jedną ręką. I tutaj pojawia się kolejny mankament – klawiatura jest zbyt szeroka, by móc wygodnie korzystać z niej wyłącznie jedną dłonią, więc praktyczna użyteczność tego rozwiązania jest mocno dyskusyjna.

Dyskusyjny jest również sposób wyświetlania interfejsu – raz widok nie różni się zbytnio od korzystania z laptopa, lecz pojawia się dodatkowa ikonka służąca do otwierania widoku wielozadaniowości. Innym razem system wyświetla się w sposób widoczny poniżej.