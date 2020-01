Najpierw kiepski film, teraz fatalnie wyglądająca animacja 3D. Przestańcie zabijać Ghost in The Shell!

Kult Ghost in the Shell

Manga Ghost in the Shell sięga początku lat 90. ubiegłego wieku, choć nie ukrywam, że uniwersum poznałem dopiero później oglądając kinowy film anime o tym samym tytule (1995 rok). Wyreżyserowany przez Mamoru Oshiiego obraz obrósł kultem i doskonale rozumiem dlaczego tak się stało. Pamiętam też 97, może 98 rok kiedy pierwszy raz zobaczyłem go na kasecie VHS. Ghost in the Shell wyglądał obłędnie, aż trudno było uwierzyć, że animacja może się tak prezentować. Do tego oczarowywał ścieżką dźwiękową, klimatem i mrocznym przedstawieniem historii. Jeśli miałbym wybrać dwa najlepsze filmy anime które kiedykolwiek widziałem, nie miałbym wątpliwości by postawić Ghost in the Shell obok Akiry.

Przeczytaj też: Najlepsze anime na Netflix

Wypuszczony 9 lat później Ghost in the shell 2: Innocence już tak mną nie pozamiatał, ale wciąż uważam, że to bardzo dobre anime. Swego czasu wciągnąłem się też mocno w serial Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, którego oba „sezony” pochłonąłem w wypiekami na twarzy. I do dziś pamiętam z jakim entuzjazmem pisałem o planach stworzenia przez Netflix nowego anime Ghost in the Shell. W życiu bym nie przypuszczał, że tak rozczaruję się nim już na etapie zwiastuna.

Uwaga, usiądźcie, jest naprawdę kiepsko

Wychodzę z założenia, że kreska nie jest w anime najważniejsza, czego bardzo dobrym przykładem jest One Punch Man – choć tu pewne rzeczy zrobiono celowo by upodobnić przygody Saitamy do mangi. Już nawet przełknąłbym samą trójwymiarową animację gdyby chociaż prezentowała poziom trójwymiarowych Final Fantasy czy nawet trochę przaśnych Residentów. Ba, Gantz: O choć wykonany w trzecim wymiarze, prezentował się świetnie i jeśli go nie widzieliście, to warto ten obrazek nadrobić.

Tymczasem moje pierwsze skojarzenia animacji Ghost in the Shell: SAC_2045 to trójwymiarowe kreskówki dla dzieciaków. Jakieś Wojny Klonów czy inni Star Wars: Rebelianci. Ja rozumiem, że Disney chce dotrzeć do młodszego odbiorcy oferując odpowiednio do tego celu wyglądające opowieści, ale naprawdę – Ghost in the Shell? To już więcej klimatu miał ten koślawy trójwymiarowy opening z serialu Stand Alone Complex. W samym anime pokuszono się jednak o klasyczną animację, której mówiąc szczerze oczekiwałem też po netfliksowym projekcie.