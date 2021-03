Po pierwsze obudowa Maca mini częściowo służy też jako antena WiFi, bo tych jest w sumie 3. Wyciągając płytę główną z tej obudowy musiał jedną z nich odłączyć na stałe co znacznie zmniejszyło zasięg sieci bezprzewodowej skrzynki zamkniętej w metalowej obudowie. Luke wykorzystał jednak antenę z iMaca, bo 10 lat temu korzystano z tych samych portów IPEX co obecnie. Drugi problem jest bardziej złożony, jako, że płyta główna z portami jest w środku, to nie ma do nich dostępu. Można to jednak częściowo rozwiązać przy pomocy huba USB zamontowanego na zewnątrz. Trzeci problem to fakt, że przycisk włączania znajduje się w obudowie, aby włączyć tego nowego iMaca trzeba… ściągnąć ekran. To mimo wszystko spore utrudnienie, ale i na to pewnie kiedyś znajdzie się sposób.

Najważniejsza kwestia jest taka, że iMac z procesorem Apple M1 już istnieje i działa, choć jego projekt z pewnością wymaga dopracowania. Inżynierowie Apple pewnie zrobią to nieco lepiej i miejmy nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy.