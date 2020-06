Przenoszenie historii rozmów w Signal dostępne dla każdego!

Jak przenieść dane Signal na iPhonie i iPadzie?

Cały proces nie należy do specjalnie skomplikowanych, jednak trzeba przyznać, że z porównaniem do konkurencyjnych produktów — no jest tutaj odrobina zamieszania, bo wszystko nie robi się samo. Twórcy zapewniają jednak 100% bezpieczeństwa i szyfrowanie end-to-end, którego cała reszta może na tym poziomie zazdrościć. A wszystkie te przenosiny dzieją się lokalnie: bez konieczności pomocy zewnętrznych serwerów. Wszystko dzieje się lokalnie — na zasadzie łączności podobnej AirDropa.

Przygotuj dwa urządzenia z iOS lub iPadOS. Upewnij się, że na obu zainstalowana jest aplikacja Signal. Po instalacji na nowym sprzęcie komunikatora — uruchom proces rejestracji. Zweryfikuj numer telefonu, a kiedy otrzymasz powiadomienie z pytaniem o chęć przeniesienia historii rozmów z innego urządzenia: zgódź się. Na smartfonie lub tablecie z którego chcesz przenieść historię otrzymasz powiadomienie z pytaniem o transfer. Zeskanuj kod QR widoczny na nowym urządzeniu za pośrednictwem sprzętu z historią. Gotowe — teraz poczekaj kilka(naście/dziesiąt) minut na przeniesienie wszystkich informacji między urządzeniami. Ten czas może różnić się w zależności od ilości danych. Kiedy przenosiny zostaną zakończone — na urządzeniu które konfigurujesz widnieć będzie historia, zaś ze starego zostaną skasowane wszystkie dane powiązane z naszym kontem.

Od jakiegoś czasu dostępne było już przenoszenie historii rozmów, kontaktów i innych informacji między urządzeniami na Androidzie. Tam jednak, ze względu na specyfikę systemu, wszystko to było nieco łatwiejsze, a dokładny poradnik krok po kroku jak przenieść historię rozmów z Signal na Androida znajdziecie tutaj.

Signal: małe, wielkie, zmiany!

Na pierwszy rzut oka nic specjalnego — w końcu synchronizacja historii rozmów między urządzeniami to w XXI wieku standard. Owszem, ale ze względu na specyfikę komunikatora i stawianie na 100% bezpieczeństwa i prywatność użytkowników, tutaj nawet takie… mogłoby się wydawać, podstawowe opcje, wymagają nieco kombinacji i implementacji nowych opcji. A te, jak widać po przykładzie urządzeń z iOS, docierają tam blisko siedem (!) lat po debiucie oprogramowania. Ale to właśnie dzięki takim opcjom staje się on coraz bardziej „ludzki” — i kto wie, może za kilka aktualizacji uda mi się przekonać znajomych i rodzinę, byśmy kontaktowali się na Signalu?