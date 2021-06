Przenieś się na EURO 2020 w 4K i HDR

Coraz więcej zależy też od technologii w przypadku rozpoznawania rodzaju wyświetlanych treści i regulacji jasności obrazu – zależnie od tego, na co patrzymy (sport, film lub gra), telewizor samodzielnie dostosuje parametry oraz skorzysta z wbudowanego czujnika światła, by wyświetlany obraz wypadał jak najlepiej w domowych warunkach. Na tym nie kończą się możliwości duetu procesora i sztucznej inteligencji, bo analizowane są poszczególne kadry i sceny, a to oznacza, że dla każdej z nich dostosowywane są inne, najbardziej odpowiadające ustawienia. W przypadku imprez sportowych nie mniej istotny od obrazu jest dźwięk, bo to on w dużej mierze niesie ze sobą emocje towarzyszące meczom piłkarskim. Dlatego dobrą wiadomością jest obecność funkcji AI Sound Pro odpowiedzialnej za tworzenie wirtualnego dźwięku 5.1.2, który popłynie do nas prosto z głośników telewizora, zapewniając wrażenie bycia w centrum oglądanych wydarzeń.

Na tym jednak możliwości sprzętowe i software’owe się nie kończą. Gdy skupimy się na detalach, to zauważymy, jak dużą rolę odgrywają one w trakcie oglądania transmisji i z detali stają się kluczowymi cechami telewizora. Należy do nich wsparcie dla HDR HLG, które jest najpopularniejsze wśród nadawców, a które znacząco zmienia percepcję obrazu ze sportowych aren. Te bardzo często są skąpane w jasnym świetle, ale nie brakuje obszarów słabiej oświetlonych. Najbardziej zauważalne jest to podczas wydarzeń organizowanych przy sztucznym świetle, gdzie cień na trybunach jest jeszcze bardziej zauważalny, a światło z lamp mocniejsze i bardziej ostre. To wszystko sprawia, że transmisja na żywo w HDR uwypukla te różnice, gdyż ciemniejsze partie obrazu są nadal rozpoznawalne przez widza, a lampy nie są przejaskrawionymi punktami, plamami ze światła, lecz wyraźnie dostrzegalne są poszczególne jupitery.