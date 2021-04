Przemyt narkotyków jest już niemodny, czas na karty graficzne

Rynek kart graficznych wymknął się w ostatnim czasie spod kontroli i jest doskonałym probierzem tego, jak dzisiejszy świat pustych finansów oderwał się od jakichkolwiek ekonomicznych fundamentów. Spekulacja na krypto ogarnęła nawet parodystyczne projekty w typie Dogecoina, windując ceny kart graficznych „to the moon”. Jeśli dodamy do tego narastający kryzys w branży półprzewodników, to otrzymamy pełen obraz dzisiejszego wariactwa z cenami GPU. Skoro więc ceny są wysokie, a popyt wielokrotnie przewyższa podaż, za interesy na tym polu zabrały się nawet mafie.