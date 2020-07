Czekając na „Wiedźmina” możecie kibicować „Przeklętej” i Królowi Arturowi w nowym serialu Netfliksa

„Cursed” to wspólny projekt Toma Wheelera i Franka Millera. Tak, tego Franka Millera. Panowie wspólnie postanowili opowiedzieć historię Nimue – Pani Jeziora, która według legendy wręcza Arturowi ten miecz. I choć przyszłemu królowi poświęcono już niejeden serial i film, tak postać Nimue nie była dotychczas tak mocno eksplorowana na ekranie. Nowy serial Netfliksa zmienia to, pokazując nam z czym Nimue musiała się zmierzyć zanim i gdy miecz trafił w jej ręce. Jeśli sądziliście, że „Przeklęta” nie pokaże na ekranie Artura, to byliście w błędzie – ten bohater występuje w serialu i ma dość znaczącą rolę do odegrania. To jednak Nimue jest w centrum wydarzeń i to na niej skupia się akcja.

Dlaczego (nie) warto obejrzeć „Przeklętą” od Netflix?

Po przedpremierowym seansie serialu mogę jasno napisać, że jest to pod wieloma względami typowy dla Netfliksa projekt. Ciągnie to za sobą wiele wad, ale i sporo zalet. Z tych pierwszych na pewno warto wspomnieć o dość powierzchownym potraktowaniu niemalże każdego aspektu charakteru postaci, a także rozchwianą dynamikę akcji pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Spowolnienie akcji w środku sezonu to coś powszechnego, ale w przypadku „Przeklętej” wydawało mi się to jeszcze bardziej odczuwalne. Nie udało mi się przez te dwa problemy wkręcić w „Przeklętą” jeszcze bardziej, ale trzeba przyznać, że udało się osiągnąć kilka rzeczy.