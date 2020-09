Do tego potrafi wyskoczyć jeszcze reklama w pełnym ekranie z kolorowymi, szybko poruszającymi się treściami. Tak, wiem, że T-Mobile ma najszybszy internet i coś tam sobie rozdaje. Ale mnie to nie interesuje, rozstałem się niedawno z magentowymi i wcale nie chcę do nich wracać. Dajcie mi spokój.

Do tego, CZY CHCĘ OTRZYMYWAĆ POWIADOMIENIE Z WITRYNY SMIESZNEOBRAZKIDLAKUBYZANTYWEBY.KP? Nie, nie chcę otrzymywać żadnych zakichanych powiadomień. A może newsletter? Borze szumiący, nie dziękuję. Co jeszcze? Animacja psa żonglującego nożami, która ma mnie skłonić do zostania członkiem premium strony? Dajcie mi spokój, proszę Was.

Nie ma nic bardziej irytującego od tych doładowujących się reklam, które burzą porządek strony i w momencie, gdy chcę kliknąć w konkretny artykuł, ostatecznie wybieram zupełnie inny. Wszystko dlatego, że na ułamek sekundy, gdy mój palec wędrował w stronę danego materiału, struktura strony zmieniła się. Dlaczego? Bo doładowano reklamę. Szczyt szczytów, po czymś takim wcale nie mam ochoty czytać konkretnego artykułu.

Chłopie, z reklam żyjesz. Dlaczego psioczysz?

Bo z reklam można żyć „mądrzej”. A serwisy tworzy się dla ludzi, nie dla reklamodawców. Bez osób, które będą chciały nas czytać / oglądać, nie będziemy mogli zarabiać. Dlatego tych, którzy pozornie znajdują się najniżej na drabince zainteresowań twórców, właścicieli mediów należy bezgranicznie szanować. Szanować ich czas oraz zaangażowanie, które nam okazują. Bez nich przecież żaden reklamodawca nawet by na nas nie spojrzał, tylko by splunął mając na myśli pompatyczność swojego budżetu.

Dziwnie to wszystko brzmi, gdy mówi o tym człowiek, który w mediach żyje jako autor od wielu, wielu lat. Pewnie, zdaję sobie z tego sprawę. Ale mam to szczęście, że wywodzę się z medium, które do reklam podchodzi w mojej opinii w porządku. Doskonale pamiętam wypowiedzi Grześka Marczaka sprzed lat, który cały czas tłukł – i dziennikarzom i swoim pobratymcom branżowym do głowy, że królem jest reklama natywna, a ta tradycyjna – w formie bannerów oraz wyskakujących okienek to tylko zapchajdziury. Liczy się kreatywność w tworzeniu akcji sponsorowanych. I taki kierunek mnie również się podoba.

Czytaj więcej: Gdyby te nowości Xiaomi trafiły do Polski byłyby hitem

Sam przecież uczestniczyłem w wielu projektach reklam natywnych i mnie jako twórcy to kompletnie nie bolało. Mało tego, nigdy nie miałem poczucia, że się „sprzedaję”, bo akurat piszę o tym i o tym, o czym sobie życzył, by napisać klient. Dostarczam treść – to ode mnie zależy, czy będzie ona ciekawa (musi być), czy konsument się nią zainspiruje. Ale, jeżeli konsument nie chce – wcale nie musi się angażować. Nie musi jej zobaczyć. Wybór należy do konsumenta, pamiętajmy o tym.

Ten sam konsument doskonale zapamięta, że na tej i na tej stronie spotkała go nieprzyjemność: że komunikatów było od groma, że cały czas przeszkadzało mu coś w konsumpcji treści. Warto o tym pamiętać i… o tym nie robić. Tylko, czy mainstream przejmuje się masami, które ich odwiedzają?

Raczej nie, niestety.