InPost już 15 lipca pozwoli w łatwiejszy (i tańszy) sposób przedłużyć pobyt przesyłki w Paczkomacie

48 godzin w Paczkomacie na odbiór przesyłki powinno wystarczyć każdemu. Powinno, ale zdarzają się wypadki losowe, na które nikt nie ma wpływu i nagle okazuje się, że ani my, ani nikt z naszych bliskich, nie może odebrać czekającej w automacie paczki. Ta wówczas wraca do nadawcy, a my musimy kolejny raz opłacić koszta wysyłki — sporo przy tym zamieszania i dodatkowych formalności. Inną opcją jest przedłużenie ważności paczki — dodatkowo płatne, mniej kłopotliwe, ale dotychczas… no cóż niezbyt wygodne, a także dość drogie. Ale InPost oficjalnie zapowiedział zmiany w tym temacie — i już od połowy lipca cały proces będzie nie tylko łatwiejszy, ale także tańszy.