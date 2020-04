Przeciwnicy 5G otwierają szampana. Wdrożenie sieci wstrzymane!

Ciężkie czasy dopadły obecnie nawet aukcje na częstotliwości wykorzystywane w technologii 5G. Rząd właśnie ogłosił, że anuluje bieżące postępowanie z powodu trwającego stanu pandemii i niejasnej sytuacji prawnej.

Sieć 5G budzi naprawdę wiele kontrowersji i to raczej szybko się nie zmieni. Niestety, jak to często bywa w takich sytuacjach, to głównie zasługa fake newsów, niedoinformowania i opieraniu się na tanich sensacjach. Właśnie dlatego tak często słyszymy to palących się masztach czy innych aktach wandalizmu, które próbują zatrzymać ten postęp. Jeśli interesują Cię szczegóły na temat tego czym jest 5G zapraszam do tego artykułu autorstwa Kamila Pieczonki.

Rząd zdecydował na wprowadzenie przepisów pozwalających na anulowanie trwającego obecnie postępowania aukcyjnego. Mówiąc krótko…musimy jeszcze poczekać. Powodem jest koronawirus i zamieszanie natury prawnej trwającego postępowania. Jak widać, wirus nie oszczędza nawet kroczącego postępu.

Zamieszanie prawne wokół 5G

Rząd zdecydował się na wprowadzenie przepisów unieważniających obecne postępowanie aukcyjne na częstotliwości przeznaczone na potrzeby 5G z powodu wątpliwości prawnych, które są wynikiem wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłoszenia o zawieszeniu aukcji. Zostało ono wydane 16 kwietnia 2020 z datą obowiązywania od 31 marca (tak, wsteczna data). Wzbudziło to kontrowersje ponieważ między 31 marca, a 16 kwietnia udzielano odpowiedzi na pytania oraz złożona została wstępna oferta, której status prawny jest obecnie niejasny.

Wyraźnie widać, że komunikacja miedzy poszczególnymi organami i jednostkami naszego państwa nie zadziałała tak jak należy. Kolejnym problemem jest sposób w jaki Prezes UKE opisał czas wznowienia postępowania aukcyjnego.

(…) terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje Prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści.

Wdrożenie sieci 5G jest ważnym przedsięwzięciem wartym miliardy złotych. Tu nie może być miejsca na interpretację czy nawet najdrobniejsze niedomówienia. Myślę, że zawieszenie aukcji ze względu na zamieszanie prawne i dodatkowo panująca pandemię to dobre rozwiązanie.

Co ze wznowieniem prac nad siecią 5G?

Co to znaczy dla wdrożenia sieci 5G w Polsce? Rząd zdecydował się na powtórzenie całego postępowania. Ma to na celu zapewnienie, że żadna z podjętych decyzji w trakcie postępowania nie będzie objęte wadą prawną i nie będzie podważana. Nie podano jednak żadnego terminu kiedy to się zadzieje. Na pewno nie wcześniej niż przed zakończeniem trwającego stanu epidemiologicznego.

Przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotliwości należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeden konkretny fragment: „zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości.” Doskonale wiemy jak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza. Kryzys gospodarczy w Polsce, Europie i na świecie to pewnik, to już się dzieje. Pytanie teraz jak mocno w nas uderzy? Patrząc na analizy i raporty, powrót do poziomu z końca 2019 (patrząc na moc nabywczą konsumentów i ogólna kondycję gospodarki światowej) zajmie nam od roku do trzech lat. Dlatego tak ważne jest, aby aukcja nie była dodatkowym zagrożeniem dla podmiotów, które mają wziąć w nim udział.