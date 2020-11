To był czas prawdziwego rozwoju

Naprawdę tęsknie za dawnym podejściem do premier. Za ukrywaniem informacji o swoich wynalazkach i projektach. To właśnie wtedy producenci prowadzili prawdziwą wojnę. Nie wiedzieli, co szykuje rywal, więc starali się być best of the best.

To oczywiście może być zbieg okoliczności, ale dla mnie to właśnie okres „braku” przecieków był powiązany ze skokowym rozwojem smartfonów. Oczywiście nie można tu zapomnieć o fakcie, że te urządzenia raczkowały. Więc o innowacje było stosunkowo łatwo. Mam tego świadomość. Nie zmienia to jednak faktu, że brak takiej otwartości na pewno również zagrzewał wszystkich do walki.

Brak zaskoczenia ma też jasną stronę

To właśnie ta jasna strona zachęciła mnie do napisania tego krótkiego tekstu, bo zastanawiam się, czy myślicie podobnie.

Jak już wspomniałem, premiera nowego urządzenia owianego tajemnicą przez rok to super sprawa. Jeśli ktoś tak jak ja i zapewne Ty (skoro zaglądasz tu regularnie) interesuje się nowinkami, to umie docenić fascynujący rozwój smartfonów. Jednak ta cała niewiedza sprawiła, że powiedzenie „kurcze, szkoda, że kupiłem model XYZ, skoro mogłem poczekać na ASD” było powtarzane przez wielu.

Dzięki ciągłym przeciekom w trakcie roku jestem w stanie podjąć dużo lepiej przemyślaną decyzję w zakresie wymiany czy zakupu nowego modelu. Autentyczność informacji dostępnych w sieci na długo przed premierą stoi obecnie na tak wysokim poziomie, że można realnie wykorzystywać je podczas podejmowania decyzji na co zmienimy nasz obecny smartfon. Może i odebrano nam element niespodzianki, ale dano nam wiedzę, a ta jest potężnym narzędziem.

A Ty jak na to patrzysz? Tajemnica ponad wszystko? Wiedza na pierwszym miejscu? A może „mi to lotto”?