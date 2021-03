A co gdybyśmy mogli zapłacić za swoją prywatność?

Drugi scenariusz jest jeszcze mniej przyjemny. Dlaczego? Ano dlatego, że na rynku jest wiele miejsc, w których mamy monopol, bądź faktyczny monopol z tylko teoretyczną konkurencją. Gdzie? Chociażby na rynku systemów operacyjnych (Android, Windows, macOS i iOS) i ich repozytoriów (Google Play, AppStore). Wybierając telefon z Androidem, cóż… musimy wybrać telefon z Androidem. To samo w przypadku kupna PC, gdzie Windows po prostu dominuje. A w monopolach, jak dobrze wiadomo z lekcji ekonomii, monopolista może dyktować dowolną cenę, a my, z braku alternatywy, będziemy musieli ją zapłacić, jeżeli oczywiście będziemy chcieli dany produkt kupić. W taki właśnie sposób, jeżeli system „zapłać za prywatność” zostałby wprowadzony, jestem pewien, że z tego właśnie powodu w wielu miejscach cena za nasze dane byłaby bardzo wysoka. Nie dlatego, że są one tyle warte, ale dlatego, że dla wielkich korporacji byłby do kolejny sposób na zarobek. Poza tym, jeżeli jesteśmy już w jakimś ekosystemie (np. Apple czy Facebooka), właściciel mógłby zmieniać ceny w trakcie używania jego produktów, a my, z racji na to, że odejście od ekosystemu wiązałoby się z jeszcze wyższymi kosztami, po prostu godzilibyśmy się na podwyżki.

Innymi słowy – jest duża szansa na to, że na prywatność zwyczajnie byłoby nas nie stać

Powstaje więc pytanie – czy warto kruszyć kopie o „prywatność”, skoro po pierwsze na zachowanie pełnej prywatności nie ma szans (chociażby nasz operator telekomunikacyjny wie o nas więcej, niż byśmy sobie tego życzyli i w razie zapytania ze strony organów państwowych chętnie te dane udostępni), a po drugie, nawet w idealnym scenariuszu jest to nieopłacalne? Cóż, od zawsze stoję na stanowisku, że ochrona naszych danych ma sens chociażby z tego powodu, że nie wiemy, do czego mogą one zostać użyte w przyszłości i w czyje ręce mogą wpaść. Życie to jednak sztuka kompromisów, więc jeżeli możemy bez straty dla swojego komfortu wybrać dane, których nie chcemy udostępniać, zdecydowanie warto to zrobić. Dlatego widziałbym taką opcję „wykupu” jeżeli nie we wszystkich, to chociażby w kilku kluczowych miejscach, jak Facebook, Windows czy Android. Wszystko rozbija się tu oczywiście o cenę, którą te wielkie korporacje kazałyby sobie zapłacić.

Ile bylibyście w stanie dać za to, by zniknąć z ich baz danych?