Prowokacje i wojna Apple z wyciekami w tle WWDC 2020?

Prosser zmienia opis na twitterze

Jak wszyscy wiecie, iPhoneOS się nie pojawił, natomiast w opisie Jona Prossera na twitterze znalazło się to:

„tim found my software source”

Tłumaczyć chyba nie muszę. Równie podejrzanie wyglądały wycieki dotyczące iMaca ala iPad Pro (przyniesione przez Sonny’ego Dicksona) oraz AirPower. W tym ostatnim wypadku okazało się, że jest to wkrętka, w jaką władował Prossera jeden z twitterowiczów, wykorzystując chińską matę zrobioną na wzór AirPower. Ale… jednocześnie Prosser ujawnił tę informację dość późno, twierdząc, że weryfikował ją w innych miejscach. Jest całkiem możliwe, że Apple i to zdarzenie mogło wykorzystać, aby namierzyć swoich nielojalnych pracowników. Jak sam Prosser wspomniał, jest pod czujną obserwacją Apple i jeśli któreś z jego źródeł próbowało coś w tej sprawie zweryfikować, mogło otrzymać fałszywe potwierdzenie od firmy. Pewną poszlaką za tą teorią jest spektakularna, a przez to łatwa do identyfikacji sprawa samozapłonu takowej maty.

Czy to koniec wycieków?

Cóż, wydaje się, że Apple wzięło się ostro do pracy w tym zakresie i całkiem możliwe, że posuwa się w swoich śledztwach nawet do prowokacji. Z jednej strony, nie ma się co dziwić, że chce chronić swoje tajemnicy, z drugiej strony, szkoda pracowników, którzy teraz pewnie będą mieli sporo więcej utrudnień w firmie i atmosferę ciągłej inwigilacji.

Ciekawe, jak ta sytuacja wpłynie na samego Prossera i innych leakerów, czy znajdą się osoby, które nie przestraszą się nowej polityki firmy w tym zakresie. Pewnie się znajdą, niektórzy z braku wyobraźni, inni ze względu na chęć dokuczenia firmie za „coś”. Nierealne wydaje się utrącenie źródeł chińskich, będących „blisko” linii produkcyjnych, tam Apple nie ma tak dużych możliwości, poza tym wycieki tuż przed prezentacją, mogą być uznawane za mniej szkodliwe, Cook to nie Jobs. Daltego wydaje mi się, że w najbliższym czasie będzie znacznie mniej informacji, ale o produktach we wczesnej fazie projektowania. Co w pewien sposób potwierdzi, że taka wojenka faktycznie miała i ma miejsce.

A Wy jak sądzicie, czy Apple rzeczywiście sięgnęło po takie profesjonalne metody w walce z wyciekami i jak oceniacie moralne aspekty takiego postępowania (dla wszystkich trzech stron – firmy, pracowników i leakera)?