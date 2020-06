Na stronach Ministerstwa Cyfryzacji o ProteGO przeczytacie:

ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób. Nasza aplikacja korzysta z API opracowanego przez Apple i Google.

W swojej pierwotnej wersji ProteGO Safe pozwalało na samodzielną kontrolę stanu zdrowia opartą o ankietę, w której odpowiadamy na pytania dotyczące naszego stanu zdrowia. Taki test miał pozwolić na określenie jednej z trzech grup ryzyka zarażeniem koronawirusem. Drugim, ważniejszym, narzędziem jest możliwość skanowania otoczenia i komunikowanie w przypadku ryzyka kontaktu z wirusem. Z początku mówiło się o własnych rozwiązaniach, z czasem zdecydowano się na narzędzia udostępniane i opracowane wspólnie przez Apple i Google.

Ponownemu uruchomieniu aplikacji ProteGO Safe towarzyszy reklama, a wraz z nią słowa:

Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Całości dopełnia wspólne stanowisko ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, którzy jednym głosem mówią:

Wierzymy w odpowiedzialność Polaków, którą już wielokrotnie udowodnili. ProteGo ma sens tylko wtedy gdy większość z nas sięgnie po to rozwiązanie. Wszystko w naszych rękach

Wystarczy jednak wyjrzeć za pierwsze lepsze okno, by dostrzec, że Polacy już dawno zapomnieli o wirusie, chorobie, dystansie społecznym, czy ograniczonym zaufaniu do drugiego człowieka. I nie wydaje mi się, by aplikacja w tym pomogła — tym bardziej, że nadal wzbudza wiele kontrowersji.

ProteGO Safe z dużą aktualizacją i niekończącymi się krytycznymi komentarzami. Aplikacja wdraża narzędzia oparte o rozwiązania Apple i Google

Nie można jednak zapomnieć o rozzłoszczonych komentujących, którzy od samego początku prac nad projektem bacznie przyglądali się zmianom, jakie twórcy ProteGO udostępniali na Github. Nie ma dnia, by nie było krytycznych słów kierowanych w stronę tego, w jakim kierunku zmierza aplikacja — wszakże były sygnały, że będzie ona obowiązkowa dla wszystkich. Nie brakuje też wezwań do ustosunkowania się do zarzutów o naruszaniu prywatności potencjalnych użytkowników — i o ile część może uznać komentarze na github za objaw paranoi i szukania spisków, tak od początku zapewniano, że prace nad aplikacją będą prowadzone otwarcie, bez żadnych tajemnic, czy ukrytych działań.

Patrząc na to, jak wyglądała wczorajsza publiczna dyskusja nad kształtem ProteGO Safe i to, że mimo wszystko aplikacja w dość kontrowersyjnym stanie trafiła do Google Play, w krótce pojawi się zapewne w App Store (o ile Apple ją przepuści), nie będzie niczego w złego w zacytowaniu jednego z komentujących na Github:

Zastanawiam się tylko po co udawać i zadawać tu pytania, skoro sprawa wygląda już na przesądzoną? Będzie oficjalna prezentacja, a później release i brawa, bo jesteśmy jednymi z pierwszych w Europie. Czy o to Wam chodzi? Bo niestety tak to wygląda.

— Github

Warto się przyglądać sprawie, gdyż w stronę twórców jak i samego Ministerstwa Cyfryzacji kierowane są kolejne mocne słowa mówiące o tym, że udostępniona właśnie aplikacja jest niezgodna z prawem europejskim oraz (prawdopodobnie) z GDPR / RODO.