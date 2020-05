Do usług Google nadchodzi duży bałagan. Te eksperymenty nie napawają optymizmem

Wiele kroków ze strony Google jest dla mnie kompletnie niezrozumiałych. Będąc jedną z największych firm na świecie, mając dostęp do danych milionów użytkowników na całym świecie, odnoszę wrażenie że często błądzą po omacku. Doskonałym przykładem są ich komunikatory, w których coraz trudniej jest się połapać. A ich integracja, prawie-integracja, albo może raczej: jednostronna integracja (jak w przypadku ostatnio zaprezentowanych nowości dla Google Chat). Nie bez powodu zresztą zdecydowaliśmy się je rozpisać krok po kroku tworząc przewodnik po komunikatorach Google i wyjaśniając kolejno co się z czym je. No ale właśnie: jako że Google ma do swojej dyspozycji wiele usług, to ostatnio coraz chętniej je ze sobą integruje. Nie dalej niż wczoraj Piotr pisał o tym że wyszukiwarka YouTube będzie serwowała również wyszukiwania stron jak Google. Po co? Trudno powiedzieć, ale jak zauważa Ryne Hager na łamach Android Police — to może być początek większej akcji związanej z promowaniem ich produktów.

Zobacz też: Nawigacja w Google Mapy już bez głosu polskiego lektora. Zastąpiła go maszyna

Google będzie promować swoje usługi gdzie tylko się da? Na to by wyszło…

Wyniki wyszukiwania stron Google w YouTube to najwyraźniej dopiero początek. Jeden z czytelników Android Police podesłał tamtejszej redakcji także zrzut ze Sklepu Play, który… tym razem, dla odmiany, poleca materiały z YouTube. Ten konkretny zrzut pokazuje PUBG — i rekomendacje wideo z YouTube, na których możemy podejrzeć grę w akcji. Niestety — u mnie na żadnym z urządzeń widok taki nie jest jeszcze dostępny, podobnie jak u redakcji AP. Ale dzięki uprzejmości ich czytelnika, możemy zobaczyć testowane nowości w akcji: