Skargi zgłaszane przez konsumentów na różnego rodzaju promocje, wyprzedaże czy specjalne okazje zakupowe w sieci, stanowią aż 10% wszystkich nieprawidłowości, którymi zajmuje się UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych aby zweryfikować, czy nie oszukują oni konsumentów, wprowadzając w błąd np. co do rzeczywistego opustu cenowego. Może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawdziwej wartości obniżki ceny – tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelność i uczciwości względem klientów.

Jakie to najczęściej zgłaszane są nieprawidłowości? UOKiK wymienia tu cztery najpopularniejsze pułapki. Pierwsza to Żonglerka cenami, która polega na sztucznym podwyższaniu cen na kilka dni przed Black Friday czy Cyber Monday, by w dniu obowiązywania zniżek zejść z ceną do poziomu sprzed tych kilku dni. Druga to Promocyjne „przynęty”, w których sprzedawcy oferują do zakupu drugi produkt za na przykład 50% ceny, nie zaznaczając przy tym, że promocja dotyczy tylko wybranego asortymentu.

Zdarzają się też skargi na niejasne naliczanie rabatów, które tajemniczo już w koszyku zakupowym są niższe niż na grafikach zakupowych czy anulowanie opłaconych zamówień, tłumaczone najcześciej „błędem systemu”.