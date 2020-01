Promocja dla nowych widzów Netflix – wyższy plan w niższej cenie

W tym momencie Netflix posiada trzy plany: Podstawowy, Standard, Premium, które kosztują kolejno 34 zł, 43 zł i 52 zł. Wybierając najniższy pakiet z oferty będziecie mogli zdecydować się podwyższenie standardu do wyższego planu, w którym wideo oferowane jest w jakości HD zamiast SD, a liczba jednoczesnych ekranów do oglądania wzrasta z 1 do 2. Według niektórych doniesień możliwe jest także podwyższenie planu do Premium z rozdzielczością 4K i 4 ekranami, ale nie byłem w stanie tego potwierdzić. Podobnie sprawa wygląda w przypadku powracających kont, dlatego jeśli Wam się uda dajcie znać w komentarzach.

Na wspomniane na początku zmiany, roszady w planach oraz ewentualne obniżki lub podwyżki wciąż czekamy w Polsce, gdzie oferta Netfliksa nie zmieniła się od dłuższego czasu, pomimo ogromnej ilości plotek, pogłosek i nieoficjalnych doniesień.