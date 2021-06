Projektor Full HD za rozsądne pieniądze – oto Epson EH-TW5700ATV

Wybór projektora jest dla wielu osób dość trudnym zadaniem, ponieważ przy pierwszym zakupie spotykają się one z parametrami i informacjami, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Dość szybko można się jednak zorientować, że najważniejsze cechy takich urządzeń to dość podstawowe kwestie. Spoglądając na Epsona EH-TW5700ATV pierwsze co rzuca nam się w oczy to rozdzielczość, jaką oferuje. Mowa tu o popularnym Full HD, czyli o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Jest to wartość w dużej liczbie okoliczności i przypadków zupełnie wystarczająca, ponieważ ogrom treści powstaje i jest dostępna właśnie w Full HD.

Drugim z istotnych parametrów będzie oczywiście maksymalna wielkość ekranu, jaką będziemy dysponować i tutaj osoby przyzwyczajone do rozmiarów telewizorów mogą czuć się zaskoczone. Epson EH-TW5700ATV oferuje nawet przekątną ekranu 300 cali, co przekłada się na 762 cm! W odpowiednich warunkach można więc zorganizować sobie własne, domowe kino i cieszyć się wręcz gigantycznym ekranem, na którym zobaczymy filmy, seriale oraz gry. Z dodatkowych funkcji warto wymienić tryb wyświetlania obrazu w proporcjach 21:9, co zwiększa wrażenia w czasie grania oraz pozwala lepiej dopasować ekran do filmów wydanych w formacie kinowym.