Dla kogo w zasadzie jest takie urządzenie?

Na pewno nie dla tych, którzy oczekują od projektora najlepszej rozdzielczości i jasności. Na rynku jest wiele normalnych urządzeń tego typu, które są dedykowane do codziennego użytkowania przez osoby, które chcą oglądać filmy, seriale czy grać na większym ekranie nie będącym telewizorem. I ASUS ZenBeam Latte L1 nawet nie myśli by z nimi konkurować – a nawet gdyby chciał, to jest to fizycznie i technicznie niemożliwe. To sprzęt do okazjonalnego oglądania wideo, przede wszystkim poza domem i z tego zadania wywiązuje się świetnie. Jest mały, wręcz kompaktowy i potrafiłem go zmieścić do kieszeni bojówek. Działa bez podłączania przewodów – wystarczy go naładować, a materiały można puszczać bezprzewodowo na przykład ze smartfona czy tabletu.