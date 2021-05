Autor „Marsjanina” wraca z nową książką „Projekt Hail Mary”

„Marsjanin” to tytuł hitu z Matem Damonem z 2015 roku, dzięki któremu o Andym Weirze – aktorze książki – zrobiło się jeszcze głośniej. Opowieść o pozostawionym na Czerwonej Planecie astronaucie jest jednym z moich ulubionych filmów oraz książek, dlatego z bliska przyglądam się kolejnym projektom autora. „Artemis”, choć nie była przyjęta tak ciepło jak „Marsjanin”, też przypadła mi do gustu, ale wieści o następnej książce brzmiały jeszcze ciekawiej. „Projekt Hail Mary” określany jest przez czytelników drugim Marsjaninem – rzeczywiście można tu dopatrzyć się kilku podobieństw, ale co najważniejsze Weir powrócił do formy i ponownie bawi czytelnika równie dobrze, co wcześniej.

Elektryzujące są też zapowiedzi studia MGM, które zrealizuje film z Ryanem Goslingiem (grał w „Pierwszym człowieku” w roli głównej – aktor wcieli się w Rylanda Grace’a, który budzi się sam na statku kosmicznym nie pamiętając o tym, kim jest, dlaczego się tu znalazł i jaki cel przyświecał jego misji. Kolejne rozdziały odsłaniają historię stojącą za jego obecnością na statku, a my mamy szansę poznać go z jeszcze bliższa. W opisie książki dowiecie się, że Ziemi grozi zagłada, a Ryland jest jedynym człowiekiem, który może naszą planetę uratować. Zaciekawieni? Z mojej strony mocna rekomendacja „Projekt Hail Mary” Andy’ego Weira i gorące zaproszenie do wysłuchania mojej rozmowy z autorem.

