Programy do montowania filmów – TOP5 darmowych i płatnych aplikacji

Final Cut Pro X

FCP X to rewolucyjny program zaprojektowany przez legendę tego rynku: Randy’ego Ubillosa. Zmienił on całkowicie sposób pracy z filmem właściwie… w każdym możliwym aspekcie. Błędy marketingowe popełnione przy jego wprowadzaniu doprowadziły do utraty przez Apple pozycji jednego z głównych graczy na rynku profesjonalnych narzędzi do montażu. Firma od tamtego czasu rozwija program bardzo dynamicznie i stara się odbudować dawną pozycję.

Głównym wyróżnikiem tego programu jst zupełnie nietypowy timeline. W przeciwieństwie do reszty programów nie ma tu klasycznych ścieżek video i audio. Jest tak zwany Primary Storyline, czyli wiodąca ścieżka projektu, do której przypinane są kolejne storyline’y lub clipy. Ogromną rolę odgrywają bardzo rozbudowane metadane, o którą oparta jest organizacja struktury całego projektu. Pracę upraszczają takie narzędzia jak Magnetic Timeline, Audition, Roles. Brzmi to przerażająco, ale proszę się nie bać, jest takie tylko dla doświadczonych montażystów, którzy na klasycznych programach wyrobili sobie styl pracy i próbowali by go przenieść do FCP X. Tego nie da się zrobić i było to jednym z powodów początkowej porażki tego projektu.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się nauczyć tej „inności”, otrzyma narzędzie, w którym pracuje się znacznie szybciej niż na innych platformach. Dobrze przemyślany projekt ma prostszą strukturę, niż miałby u konkurencji. Całość uzupełnia świetna optymalizacja pozwalająca wydajnie pracować nawet na starszych Makach.

Ważnym dodatkiem do Final Cut jest program do efektów specjalnych Apple Motion. Jego największą zaletą i najczęściej wykorzystywaną funkcją jest możliwość tworzenia własnych efektów i przejść. Oczywiście można też posiłkować się dziesiątkami płatnych dodatków firm trzecich, z których najlepsze są tworzone w Polsce. Mowa tu o firmie motionVFX prowadzonej przez Szymona Masiaka, specjalistę od efektów specjalnych mającego pracę w Hollywood w CV.

Jeśli chodzi o wady, to najbardziej doskwierającym są znacznie mniej rozbudowane narzędzia do koloryzacji. Duże grono osób z pewnością odstraszy konieczność zamknięcia się w applowskim rezerwacie. Za bardziej zaawansowane narzędzie do eksportu zmontowanych materiałów, czyli Compressora oraz wspomnianego wcześniej Motiona trzeba zapłacić oddzielnie. Cena Final Cut Pro X to 299,99 dolarów. Motion i Compressor kosztują po 49 dolarów każdy.

Platformy: macOS