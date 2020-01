Apple startuje z nowym programem wymian: tym razem przyszła pora na etui

Ruszył program wymiany Smart Battery Case. Jakie modele są z nim objęte?

Program wymiany Smart Battery Case obejmuje modele dla iPhone XS, iPhone XS Max oraz iPhone XR — czyli całej palety modeli debiutujących jesienią 2018 roku. Jeżeli etui podłączone do ładowarki się nie ładuje (lub ładuje sporadycznie), albo po prostu nie ładuje smartfona — możecie śmiało zgłaszać się do autoryzowanych punktów serwisowych firmy. W nich możecie liczyć na wymianę etui za okrągłe zero złotych.

Problemy o których mowa dotyczą Smart Battery Case wyprodukowanych między styczniem a październikiem 2019 roku — czyli dość solidnego pakietu akcesoriów. To aż niewiarygodne, że przez tyle miesięcy z fabryk wychodziły produkty z których (jakaś solidna) część okazała się na tyle wadliwa, że firma uruchomiła ogólny program wymiany. Wszyscy których spotkał problem mają dwa lata od dnia zakupu na skorzystanie z programu wymiany — także prawdopodobnie jeszcze chwila jest, ale jeżeli zauważyliście problemy z waszymi Smart Battery Case’ami to nie ma na co czekać — czas zlokalizować najbliższy serwis i zacząć działać!

Źródło