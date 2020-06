Satelity meteorologiczne za miliony dolarów, a mnie na rowerze ciągle łapie deszcz

Kolejne wyjście, sprawdzam pogodę w ten sam sposób. Ma być burza i ulewa, ale za oknem niczego nie widać. Po chwili pogoda w obu źródłach zmienia się na rozsądną, ale wychodzę tylko ze względu na to, co widzę za oknem. Za godzinę ma lać, nie oddalam się więc zbyt daleko od domu i kręcę kółka po okolicy. Wracam po trzech godzinach, całkowicie suchy – widziałem dwa pioruny, ale bardzo daleko, nie spadła na mnie ani jedna kropla, choć miała być ulewa. Prognoza w Google oraz aplikacji iOS oczywiście zmieniała się w czasie rzeczywistym. Tylko jak można nazywać to prognozą, skoro tym razem jedyne co pokazała to aktualną sytuację i to w dodatku z pewnym opóźnieniem. Sprawdziłem nawet czy na pewno programy operują odpowiednią lokalizacją, wszystko było ok.

Podobnych sytuacji, w których zarówno Google, jak i aplikacja iOS kompletnie nie trafiły z deszczem i burzami było przez ostatnie 3 tygodnie jeszcze kilka, ostatnia wczoraj gdzie siedziałem 20 minut na przystanku, bo padał na mnie deszcz, którego w aplikacji iOS nie tyle nie zapowiadano, co nie pojawił się w niej nawet gdy padał. Dziś też planuję wyjść pojeździć, podobno od 20 aż do rana ma już nie padać. Patrząc za okno naprawdę trudno mi w to uwierzyć.

Totalnie rozczarowany swoim testem postanowiłem pozaglądać w inne miejsca. Ktoś polecił Gismeteo – było minimalnie lepiej, ale nie na tyle, by zaplanować według ich prognozy nawet dwugodzinną wycieczkę, bo powielały się te same schematy co na iOS i w Google. Ktoś inny zasugerował aplikację RainViewer, która śledzi chmury oraz burze – tu jestem pozytywnie zaskoczony, choć niestety (przynajmniej w darmowej wersji) nie widzę nic dalej niż aktualna godzina. Więc fajnie popatrzeć co działo się wcześniej, bo daje to trochę obraz tego co będzie później, ale jednak to wciąż nie prognoza. Co ciekawe, w przypadku dwóch ulew program doskonale pokazał co jest nade mną i jakie będą efekty wyjścia z ukrycia. I faktycznie – kiedy na mapce chmury zaczęły się oddalać, oddalił się też deszcz i suchy wróciłem do domu. Kamil polecił mi serwis meteo.pl, ale jego czytelność jest mocno dyskusyjna, szczególnie że nie planuję całodniowej wycieczki – chcę po prostu zerknąć szybko na ekran i wiedzieć czy wychodzić albo czy wracać.

Chciałbym napisać, że jestem zdziwiony

Zdziwienie to ostatnie co przychodzi mi do głowy. Jestem raczej rozczarowany tym, że najłatwiejsze w sprawdzeniu i korzystaniu prognozy pogody przekazały mi albo fałszywe, albo nieprzydatne informacje. Nie jestem specem od pogody, nie zagłębiałem się w technologie stojące za jej przewidywaniem. Uważam natomiast, że skoro to pierwsze źródło jakie sprawdzają użytkownicy planując kilka najbliższych godzin, to dostarczane przez nie informacje powinny się pokrywać z rzeczywistością. I to, że tak się nie dzieje jest…lekko mówiąc żenujące.

I tu mam pytanie do Was. Jakiej aplikacji pogodowej używacie? Może być płatna, ważne żeby można było na niej polegać.

grafika, grafika