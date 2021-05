Nowy Jork chce zakazu kopania kryptowalut na kilka lat, a w Iranie już teraz wprowadzono kilkumiesięczny ban

Ale to przecież nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo kryptowaluty ciągle powstają. Jedna z ostatnich, Chia, nie potrzebuje mocy kart graficznych, a przestrzeni dysków twardych — dlatego ich ceny także zaczynają szybować w górę. A obawiam się, że jeżeli Chia zyska na popularności, to w najbliższych latach HDD i SSD spotka podobny los, jak karty graficzne. Chyba, że coś się zadzieje w kwestii regulacji. A dziać się zaczyna — o problemach kryptowalut w Chinach sporo się ostatnio dyskutuje, ale teraz Iran wprowadził zakaz kopania przez najbliższe cztery miesiące. Powodem jest… ogromne zużycie prądu.

Wiele irańskich miast miało problemy z dostępem do prądu. Nieoczekiwane braki w jego dostawie, jak twierdzi prezydent Hassan Rouhani, związane są z suszą, która bezpośrednio wpływa na tamtejsze hydroelektrownie. Aby więc ograniczyć zużycie prądu i jak tylko się da – unormować sytuację, zarządzono zakaz kopania kryptowalut do 22 września tego roku. Sytuacji nie ułatwia także tamtejszy upał i nieustanne korzystanie z klimatyzacji. Jak zwykle – zdania w temacie są mocno podzielone, obrońcy koparek krytykujący decyzję tamtejszych władz twierdzą, że problemy z dostępem do prądu nie mają nic wspólnego z kryptowalutami — a winną jest stara infrastruktura.

