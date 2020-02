Problemem samochodów elektrycznych w Polsce nie jest mała liczba stacji ładujących na mieście

Jeśli więc mamy możliwość ładowania samochodu elektrycznego w domu, to jesteśmy praktycznie bezpieczni. Dzisiejsze zasięgi aut elektrycznych rzadko kiedy są mniejsze niż 200 km i jeśli jesteśmy typowym Kowalskim, przejeżdżającym dziennie do 50 km (70% kierowców w PL przyjeżdża rocznie do 20 000 km) to możemy spać spokojnie, bo zasięgu starczy nam na kilka dni, a na dodatek tanie ładowanie mamy pod domem.

Aby jeszcze bardziej uzmysłowić jak naprawdę wygląda dziś ładowanie samochodów elektrycznych w Polsce, można posłużyć się danymi od Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, który wykazują następujące proporcje

* 80% ładowań – W domu

* 10-20 % ładowań – Na publicznych wolnych i pół szybkich ładowaniach

* 10-20 % ładowań – Na publicznych szybkich i pół szybkich ładowaniach

Dlatego też liczba ładowarek na mieście jest rzeczą bardzo ważną i zapewne będzie ich przybywać (tak zapowiadają wszyscy najważniejsi gracze na rynku), jednak najważniejsza będzie poza domem liczba szybkich ładowarek na trasach i przy autostradach.

To jest drugi wniosek z wyprawy w Alpy. Pierwszy nasz postój jeżdżąc e-tronem mieliśmy po jakichś 150 km, szybką ładowarką, których na naszej trasie w Szwajcarii było bardzo dużo, w niecałe 30 minut załadowaliśmy akumulatory do 100% i ruszyliśmy w dalszą drogę. Następne ładowanie było już w docelowym hotelu i tutaj niezależnie od tempa ładowania i tak wiedzieliśmy, że rano samochód będzie naładowany, a jeśli nie, to na tyle doładowany, że do następnego miejsca z szybką ładowarką dojedziemy bez problemu.

Samochód elektryczny nie powstał dlatego abyśmy mniej płacili za przejechanie 100 km

To już jeden z tych smutniejszych wniosków, ale trzeba to sobie jasno powiedzieć. Wielu kierowców myśląc o samochodach elektrycznych myśli o tanim podróżowaniu. To jest oczywiście efekt pożądany, ale nie po to powstały samochody elektryczne. Jeśli więc kupując elektryka patrzymy na oszczędności wynikające z drożejącej benzyny, to jest to błędne założenie. Po pierwsze, prąd nie jest za darmo, po drugie stacje ładowania kosztują swoje, a stacje ładowania z powerchargerami to gigantyczny wydatek. Nie liczmy więc na „domową” cenę prądu. W przypadku Polski jest jeszcze gorzej, ponieważ nasz prąd pochodzi z drożejącego w wydobyciu węgla. Jest to nasze narodowe nieszczęście, które spowoduje nieuchronne podwyżki, niezależnie od tego jak ministrowie będą zaklinać rzeczywistość.

Dlaczego więc powstały samochodu elektryczne? Można wierzyć, że firmy motoryzacyjne nagle przejęły się stanem ziemskiej atmosfery. Prawda jest pewnie bardziej przyziemna, a jest nią dynamiczny rozwój Tesli oraz bardzo agresywne (w dobrym tego słowa znaczeniu) normy emisji spalin jakie narzuca Unia Europejska. W uproszczeniu można powiedzieć, że dziś firmy motoryzacyjne są zmuszone do produkcji aut elektrycznych, w przeciwnym razie wypadną poza dopuszczalne normy i czeka ich kara finansowa.

Tak przynajmniej było na początku elektrycznej rewolucji, dziś jestem w stanie uwierzyć, że zaangażowanie niektórych marek wynika też z faktu, że uwierzyli w elektryki i widzą w nich potencjał. Nie mówimy tutaj o natychmiastowej dominacji rynku przez auta elektryczne i końcu silników spalinowych. Sytuacja będzie się jednak dynamicznie zmieniać, ponieważ za 10 lat czyli ok. 2030 roku normy emisji CO2 zostaną obniżone do poziomu 59 g/km, co oznacza, że co drugi produkowany samochód będzie musiał być elektryczny.

Ja wierzę w elektryki i na pewno w przyszłości będę miał własnego

Jeśli tylko będę mógł naładować samochód elektryczny w podziemnym garażu pod moim blokiem, to reszta przeszkód z czasem będzie nieistotna. Tak samo jak 70% Polaków nie przejeżdżam więcej jak 20 000 km. Używam samochodu w 90% do jazdy po mieście, a ewentualny wypad „w Polskę” nawet już dziś odpowiednio zaplanowany nie będzie problemem nawet dla auta o zasięgu 300 km (choć oczywiście wiadomo, że im większy zasięg tym lepiej).