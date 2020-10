Pro to już za mało. Czy po Pro+ czeka nas Pro Pro?

Marketing w świata smartfonów to temat na pracę dyplomową i to prawdopodobnie na bardzo rozbudowany doktorat. W końcu od ponad 10 lat producenci wciąż starają się przekonać kupujących, że właśnie oni potrzebują najnowszego modelu, który (podobnie jak dwa poprzednie) ma zmienić ich życie o 180 stopni. Dlatego każdy następny musi być jeszcze lepszy, jeszcze bardziej wartościowy czy „ten właściwy”. Nieco zahaczyłem o ten temat kiedy mówiłem o magii okrągłych numerów w nazwach – 1, 10 czy X to najlepsze wyznaczniki tego, że ma się do czynienia ze sprzętem czy programem przełomowym – Windows 10, iPhone X, Android One to najlepsze przykłady takich nazw. Jednak takie nazwy oznaczają też jedno – że produkt jest standardem. A co jeżeli chcemy trafić w gusta osób chcących się wybić ponad standard. Ano tworzymy wersję „Pro”. A potem reklamujemy ją jako ten najbardziej oczywisty wybór.

W taki sposób właśnie wersja „Pro” staje się standardem

Jeżeli przyjrzycie się marketingowi telefonów zauważycie, że najwięcej „ekspozycji” dostają zazwyczaj te najmocniejsze wersje smartfonów. Galaxy Note? Oczywiście w wersji „Ultra”. Motorola Edge – tylko w wariancie Plus. W ten sposób mamy jednak telefony, które w swojej topowej konfiguracji stają się standardem, podczas gdy podstawowa wersja to biedniejszy i uboższy krewny. Tu jednak schody zaczynają się od nowa, bo wciąż mamy liczną grupę klientów, którym standard nie wystarczy. Tak więc powstały takie monstra jak Huawei P40 Pro+. Jeszcze bardziej Pro niż profesjonalny. To samo jest z iPhone’ami, gdzie obok Pro mamy też Pro Max.