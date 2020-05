Zacznijmy od przewijania, które do tej pory na Prime Video opierało się na przyciskach, dzięki którym kontrolowaliśmy stopień przyspieszenia odtwarzania materiału. Przewijanie w ten sposób jest niewygodne i mało precyzyjne, a to co oferował na tle usługi Amazonu Netflix przypominało rozwiązanie z przyszłości. Nareszcie braki zostały nadrobione i teraz w trakcie odtwarzania możemy wcisnąć przycisk prawo/lewo by przesunąć do przodu/do tyłu o 10 sekund. Gdy wyświetlimy pasek postępu odtwarzania (w górę lub w dół), w trakcie przewijania nad paskiem ukażą się miniaturki kadrów – takie same jak na Netfliksie. Dzięki temu wizualnie można odnaleźć pożądany fragment odcinka czy filmu. Dłuższe przytrzymanie sprawi, że przewijanie przyspieszy i można jeszcze szybciej dotrzeć do poszukiwanego momentu.

Zmiana języka napisów i dźwięku na Prime Video







Nad wspomnianym paskiem odtwarzania obecne są też trzy dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich to X-Ray, czyli flagowa cecha Prime Video, dzięki której na bieżąco możemy sprawdzać występujących w danej scenie aktorów oraz grającą w tle muzyką. To bardzo pomocne i użyteczne, dlatego liczę, że któregoś dnia podobne rozwiązanie zagości w pozostałych usługach VOD. Pozostałe dwie funkcje, o których wspomniałem, to najbardziej podstawowe opcje z możliwych, lecz do niedawna nie były tak łatwo dostępne. Mowa oczywiście o zmianie języka ścieżki audio oraz napisów – wcześniej ta sekcja znajdowała się na jednej z podstron każdego serialu i filmu, teraz można do niej dotrzeć bezpośrednio na ekranie odtwarzania. Na-resz-cie!

Seriale i sezony na Prime Video – tak to powinno wyglądać od dawna!

Niewielką, ale bardzo ważną reorganizację otrzymały także widoki seriali z podziałem na sezony. Lata temu były to oddzielne pozycje w katalogu, później dodano zakładki u góry widoku danego tytułu. Od teraz wszystkie sezony i odcinki dostępne są w ramach jednego widoku: najpierw wyświetlana jest pozioma lista odcinków, a poniżej widnieje lista sezonów (przewijając odcinki możemy przełączać się pomiędzy sezonami). Niestety, na widoku odtwarzania straciliśmy możliwość podejrzenia jakości, w jakiej odtwarzany jest materiał (rozdzielczość i ew. HDR). To przekreśla też chyba szanse na dodanie informacji o jakości dźwięku dla danych ścieżek audio. Dla osób pilnujących tego typu kwestii (np. ja), to spora strata, bo w tej chwili już żaden z czołowych serwisów VOD tego nie robi.

