Czy dziś już absolutnie wszystko musi być dziś „premium”?

I szczerze? Bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby tak zostało. Wyraźne rozróżnienie na to co jest z wysokiej półki i na to co nie jest wcale nie obniża wartości tej drugiej kategorii. Jeżeli zamawiam hot-doga na stacji benzynowej, nie interesuje mnie jak bardzo premium są do niego sosy. Jeżeli kupuję pastę do zębów, w pierwszej kolejności patrzę na markę, a nie na deklaracje producenta i to ilu dentystów ją poleca. Każdy z nas jest zapewne w stanie wylistować sobie w głowie produkty i usługi, co do których dodanie przydomku „premium” brzmi po prostu dziwnie i nienaturalnie. Nie wszystkie rzeczy bowiem muszą być premium, żeby być dobre, i tego chyba niektórzy producenci najwyraźniej nie rozumieją. Napis premium na keczupie nie sprawi, że wszyscy będą się nim zachwycać. Jest dużo większa szansa na to, że stanie się on raczej przedmiotem kpin i żartów. Tak samo z burgerami – jeżeli są one reklamowane jako premium, a nie dobiją do tego poziomu, klient już więcej tam nie wróci.

Z drugiej strony – ciężko się producentom dziwić

Celem biznesu jest jedno – profit. Widać to bardzo dobrze po tym, co firmy robią w trakcie pandemii koronawirusa. Kiedy zabraknie przychodu, wszystkie deklaracje o tym, jak to pracownik jest najważniejszy sypią się jak domek z kart. Jak to się ma do kreowania produktu na premium? Ano tak, że do dziś pamiętam estymację Tomka Kopyry, który mówił, że jeżeli na jednej butelce piwa da się oszczędzić ćwierć grosza, to w efekcie skali da to niesamowite oszczędności. Analogicznie – jeżeli napis „premium” pozwoli sprzedać o ten jeden produkt w partii więcej – warto go tam umieścić. Dlatego też producentów w większości nie za bardzo obchodzi to, czy ich produkt jest czy nie jest premium tak długo, jak będą w stanie przekonać konsumentów, że jest to prawdą oraz zażądać za niego odpowiednią cenę.