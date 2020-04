Czy potrzebujemy corocznych premier smartfonów?

Z dodatkowymi funkcjami telefonu jest jeszcze śmieszniej. Producenci starają się dziś bardzo mocno, by upchnąć do swoich produktów nowości, mające je odróżnić od poprzednich modeli. Często w tym wszystkim ich funkcjonalność schodzi na dalszy plan. Do głowy przychodzi mi tu m.in. LG ze swoimi „gestami powietrznymi” które działają jak chcą czy też Samsung ze swoim pulsometrem, który po latach finalnie trafił tam, gdzie powinien, czyli do smartwatcha. Jednak jeżeli chodzi o naprawdę użyteczne zmiany, do jakich zaliczam (na przestrzeni lat) np. czytnik linii papilarnych w ekranie czy optyczny zoom w smartfonach, to takie nowości nie są prezentowane co roku. W tym wypadku dużo częściej jest tak, że jakiejś firmie zewnętrznej udaje się opracować taką technologię jako pierwszej (w przypadku czytnika w ekranie było to Synaptics) i następnie producenci prześcigają się w jej implementacji w swoich urządzeniach. Przykład Apple pokazuje jednak, że nie zawsze warto być pierwszym, a dużo ważniejsze jest dobre dopracowanie danej technologii. Wydłużenie procesu produkcyjnego zdecydowanie by w tym pomogło. A skoro już przy Apple jesteśmy…

Powód numer 3: Apple wznawia produkcję iPhone X

Jak zapewne wiecie, z rodziny IPhone Xs, Xs Max i Xr najlepiej sprzedał się ten ostatni. Trochę się temu nie dziwię – najtańszy iPhone, pomimo ekranu LCD z niską rozdzielczością i gorszego aparatu. przyciągał ludzi dobrym stosunkiem ceny do „marki”. To co wtedy rzuciło mi się w oczy to to, że podstawowe modele, czyli X i Xs sprzedawały się na tyle poniżej oczekiwań, że Apple wznowiło produkcję iPhona poprzedniej generacji – X. Nic tak wyraźnie nie pokazuje, że zmiany w danym urządzeniu są bardzo małe, jak fakt, że ludzie wolą kupić poprzedni model. Czy więc Apple zrobiłoby lepiej, nie prezentując Xs i Xs Max – tego nie wiem, bo nie mam wglądu w ich wyniki finansowe. Pamiętajmy, że za każdym urządzeniem stoją nakłady na R&D, koszty produkcji czy marketingu, które sprawiają, że nawet urządzenie, którego części składowe kosztuję 400 dolarów sprzedawane jest za 1000. W przypadku rzadszych premier przynajmniej część tych kosztów można zredukować. Powstaje więc pytanie:

Czy jest szansa na premiery co 2-3 lata?

Moim zdaniem – na razie nie. Co więcej, widać że branża idzie obecnie raczej w przeciwną stronę – Huawei czy OnePlus prezentują już nowe urządzenia co pół roku, a był moment, w którym Motorola co miesiąc pokazywała nowe smartfony z serii One (Vision, Action etc.). Wydaje się, że każdemu taka strategia pasuje – producenci nakręcają sobie sprzedaż, my mamy o czym pisać, a użytkownicy mają poczucie, że obcują z najnowszą technologią. Jestem jednak zdania, że gdyby premiery odbywały się co 2-3 lata, to wszyscy mogliby na tym sporo zyskać. Uważam, że sprzedaż producentów utrzymałaby się w dłuższej perspektywie na takim samym poziomie – po prostu więcej osób kupiłoby dany model. Sami użytkownicy natomiast zyskaliby poczucie, że pomiędzy nowym a starym telefonem faktycznie występuje duża różnica jakości i prędkości działania. Byliby też mniej narażeni na to, że producent zaimplementuje w urządzeniu nieprzemyślaną funkcję, żeby tylko nadążyć za bieżącymi trendami. Patrząc na to, że już teraz np. mechanizmy wysuwanych kamerek potrafią się na potęgę psuć, mam wrażenie, że taka strategia przyczyniłaby się do znacznego ograniczenia liczby elektrośmieci, ponieważ producenci musieliby projektować urządzenia tak, by ich cykl życia był po prostu dłuższy.

Obawiam się jednak, że póki co jednak taki pomysł pozostaje tylko w mojej głowie. Chętnie jednak poznam Wasze zdanie na ten temat. Czy uważacie, że coroczne premiery są potrzebne?