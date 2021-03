Huawei przedstawia 16-calowego MateBooka i słuchawki z ANC za 249 zł

Huawei zaprezentowało dziś szereg urządzeń, które a najbliższych dniach trafią do sprzedaży w Polsce. To pierwszy laptop marki z 16-calowym ekranem Huawei MateBook D 16, słuchawki FreeBuds 4i z aktywną redukcją szumu, system routerów zapewniający wydajną i stabilną sieć domową — WiFi Mesh, oraz monitor Huawei Display.

Huawei MateBook D 16

We wrześniu ubiegłego roku Huawei odświeżyło linię komputerów Huawei MateBook X. Nowy model charakteryzował się pozbawionym ramek ekranem dotykowym Infinite FullView Display o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli przy 278 PPI i jasności na poziomie 400 nitów. Teraz firma prezentuje odświeżonego MateBooka D. MateBook D 16 to największy w ofercie Huawei laptop z 16,1 calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 1080 pikseli charakteryzujący się jasnością na poziomie 300 nitów i powłoką antyrefleksyjną. Komputer działa pod kontrolą procesora AMD Ryzen 5 4600H oferującego zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics wspieranego przez 16 GB pamięci RAM i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB.

Zobacz też: Huawei Matebook D 16 – notebook z dużym ekranem – pierwsze wrażenia

W komputerze znajdziecie Wi-Fi 6, 2 porty USB-C, 2 porty USB 3.2, wejście słuchawkowe. Do tego bateria o pojemności 56 Wh i obsługa technologii szybkiego ładowania 65 W. Wyposażono go w Huawei Share — funkcję umożliwiającą m.in. na szybkie wykrywanie i połączenie komputera ze smartfonem i wykorzystanie funkcji Multi-Screen Collaboration pozwalającą na wielozadaniowość na kilku ekranach jednocześnie. Rekomendowana cena detaliczna nowego laptopa to 3999 zł, a w przedsprzedaży będzie można go kupić w zestawie z monitorem Huawei Display 23,8.

Huawei FreeBuds 4i

Nowa wersja bezprzewodowych słuchawek Huawei z funkcją aktywnej redukcji szumów to przede wszystkim do 10 godzin słuchania muzyki oraz 6,5 godziny prowadzenia rozmów z wyłączoną funkcją aktywnej redukcji szumów. W połączeniu z etui ładującym, słuchawki odtwarzają muzykę nawet przez 22 godziny i pozwalają na 14 godzin prowadzenia rozmów. 10 minut ładowania daje dodatkowe 4 rodziny pracy słuchawek, a pełne ich naładowanie ma trwać godzinę. Wyposażone są w specjalne czujniki umożliwiające łatwe sterowanie odtwarzaniem muzyki, połączeniami głosowymi oraz przełączania miedzy trybem redukcji szumów, a trybem świadomość. Do 2 kwietnia zapłacicie za nie 249 zł. Do wyboru są dwie opcje kolorystyczne — słuchawki są dostępne w kolorze białym lub czarnym. Po tym czasie słuchawki kosztować będą 349 zł.

Huawei WiFi Mesh

Domowy system routerów Huawei WiFi Mesh według zapewnień producenta pokrywa sygnałem duże powierzchnie — do wyboru są zestawy składające się z dwóch (do 400 metrów kwadratowych) lub trzech satelitów (do 600 metrów kwadratowych). Każdy z podłączonych do systemu satelitów został wyposażony w czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. W połączeniu z obsługą trzech pasm komunikacji AC2200: 2,4 GHz, 5 GHz i 5 GHz, które automatycznie przełączają się w zależności od potrzeb, system Huawei WiFi Mesh ma zapewnić stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą do 2200 MB/s. Zestaw z dwoma satelitami wyceniony został na 699 zł, a kupując wariant z trzema satelitami zapłacicie 999 zł.

Huawei Display

Nowością od Huawei jest także monitor. Huawei Display to 23,8-calowy ekran IPS o proporcjach 16:9 i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Sprzęt charakteryzować ma się odświeżaniem na poziomie 60 Hz, jasnością 250 nit, współczynnikiem kontrastu 1000:1, odwzorowaniem przestrzeni barw NTSC na poziomie 72%. To także cienkie ramki o szerokości 5,7 mm, redukacja niebieskiego światła i eliminowanie migotań. Wyposażano go w jedno złącze HDMI i jedno VGA. Rekomendowana cena detaliczna monitora to 699 zł.