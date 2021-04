Premiery nowych gier na konsolę Xbox w 2021 roku. Tych gier nie mogę się doczekać.

Halo to kultowa seria strzelanek kojarzona z konsolami Xbox. Nic nie wskazuje na to, by najnowsza odsłona miała odstawać poziomem od wcześniejszych produkcji. Najważniejszy jest jednak powrót Master Chiefa, na który musieliśmy czekać kilka lat. Zagramy na Xbox One, Windowsie 10 oraz nowych konsolach Xbox Series X/S. Premiera jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej jesienią.

Scorn