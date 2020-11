Mulan wyprzedziła popularnością Króla Lwa. Szkoda tylko, że na torrentach

Nie liczę na dużo filmowych premier w internecie. Zżera je piractwo

Jak informuje TorrentFreak, Mulan cieszyła się ogromną popularnością wśród piratów. Było to widoczne jak na dłoni, bo łatwo było to zestawić z zeszłoroczną premierą Króla Lwa — który cieszył się… dwukrotnie mniejszym zainteresowaniem chwilę po premierze. Owszem, fatalnej jakości ripy niemal natychmiast trafiają do sieci, ale dla większości użytkowników są one po prostu niesatysfakcjonujące — dlatego wolą pójść do kina (chociaż kto wie, może czekają na lepszą wersję? albo inaczej by nie obejrzeli?).

I te pierwsze eksperymenty z dużymi premierami (a kolejne przed nami — Wonder Woman 1984 trafi prosto na VOD) nie wyglądają specjalnie obiecująco dla przyszłości takich rozwiazań. Myślę, że nie bez znaczenia pozostaje tutaj również cena. Z jednej strony 30$ to dużo — z drugiej, bilet dla osoby dorosłej w popularnej amerykańskiej sieci AMC to 13,69$. Tutaj można obejrzeć z rodziną i przyjaciółmi bez limitów, ale trudno to w ten sposób usprawiedliwić. Zwłaszcza tym, którzy najczęściej chadzają do kina w pojedynkę. Z wyjściem do kina jest trochę jak z wyjściem do restauracji — często wiąże się z tym więcej, niż sam posiłek/film.

Pierwsze doświadczenia nie wróżą specjalnie dobrze takiej formie dystrybucji. Nie ma potencjału na sprzedaż płyt (choć najwięksi kolekcjonerzy i zajawkowicze i tak kupią, wiadomo), jedynym ratunkiem może okazać się sprzedaż gadżetów. Ale umówmy się: nie każda produkcja ma moc przebicia na miarę Krainy Lodu…

