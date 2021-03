Oto Lidia Sobieska. Wiemy już jak premier Polski walczy w imię wszystkich Polaków

Lidia Sobieska, bo tak została nazwana nasza wojowniczka. doczekała się wreszcie pełnej prezentacji. Jeśli polska premier chce żeby w kraju nie pojawiły się siły Tekken Force, musi stanąć do Turnieju Żelaznej Pięści i wykorzystać tam swoją znajomość karate. Muszę przyznać, że wybór tego właśnie stylu jest dość dziwny, bo ostatnio Polska raczej MMA stoi – wystarczy wspomnieć o aktualnym mistrzu UFC Janku Błachowiczu i byłej mistrzyni Joannie Jędrzejczyk. Ale fakt, był czas kiedy to właśnie karate było w naszym kraju najpopularniejsze. Zobaczcie jak walczy Lidia Sobieska.

Cały czas nie daje mi spokoju jedno pytanie – dlaczego Bandai Namco zdecydowało się aż tak mocno postawić na narodowy wydźwięk tej postaci? Zobaczcie – Lidia Sobieska ma rozpiętą górną część karategi by pokazać czerwony rashguard z dużym napisem „Polska”, obok symbol kojarzący się z orłem. Rękawice mają natomiast skrzydła przypominające te husarskie. Dodatkowo Lidia „wszystko to robi dla swojego kraju„, „musi wygrać w imię wszystkich Polaków” i sugeruje innym, by „walczyli z honorem„. Jako postać prezentuje się ciekawie, tłucze pozostałych wojowników bez zastanowienia, ale sami przyznacie, że wygląda to trochę infantylnie. Nowa wojowniczka będzie elementem czwartego season passa do Tekkena 7 i pojawi się w grze już jutro, 23 marca.