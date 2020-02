Według danych naszego regulatora, w 2017 odnotowano 979,6% wzrost zużycia danych w porównaniu z rokiem 2016, a w 2018 roku 363,7% więcej niż w 2017 roku.

Operatorzy spodziewali się takich wzrostów zużycia no i swoich kosztów w rozliczeniach między operatorskich, więc uważnie dobierali swoich partnerów roamingowych, by te koszty obniżyć. Tak więc wyjeżdżając do krajów UE możemy liczyć na korzystanie z usług nie do końca tak jak w kraju, a raczej na nieco gorsze warunki. Gdyż prędkość transferu danych będzie wypadkową tej uzyskiwanej na co dzień w kraju, jak i tej wynikającej z prędkości oferowanej przez partnera roamingowego naszego operatora.

Często pod wpisami o roamingu w UE narzekaliście na osiągi internetu mobilnego za granicą po podłączeniu do partnerów roamingowych naszych operatorów, tak więc z tego one wynikają. Choć według danych zebranych przez Speedtest od Ookla, klienci polskich operatorów nie mają aż tak źle.

Kraj Prędkość internetu mobilnego w kraju (Mbps) Prędkość internetu mobilnego w roamingu UE (Mbps) Różnica Austria 46,3 35,93 -22,40% Belgia 50,95 33,38 -34,50% Bułgaria 55,32 30,95 -44,10% Chorwacja 52,4 43,73 -16,60% Cypr 43,5 21.04 -51,60% Czechy 47 36,37 -22,60% Dania 48,38 32,28 -33,30% Estonia 42,61 43,9 3,00% Finlandia 43,38 41,46 -4,40% Francja 44,34 34 -23,30% Niemcy 34,07 30,48 -10,50% Grecja 39,9 45.03 12,90% Węgry 45,53 29,55 -35,10% Irlandia 26,73 32,05 19,90% Włochy 33,64 40,98 21,80% Łotwa 33.20 38,54 16,10% Litwa 46,72 39,73 -15,00% Luksemburg 52,55 34,61 -34,10% Malta 48,88 32,3 -33,90% Holandia 62,52 28,31 -54,70% Polska 33,07 25,57 -22,70% Portugalia 34,49 36,34 5,40% Rumunia 37,84 33,69 -11,00% Słowacja 34,74 33,83 -2,60% Słowenia 39,34 32,67 -16,90% Hiszpania 34,28 27,56 -19,60% Szwecja 48,52 36,55 -24,70% Wielka Brytania 36,36 34,96 -3,80%

Jedynie prawie 23% mniejsze prędkości przy pobieranych danych osiągamy w innych krajach UE, z gorszymi wynikami muszą się mierzyć obywatele Holandii – ponad 50% wolniejszy transfer danych poza krajem czy Bułgarii – ponad 40%. Jedynie mieszkańcy trzech krajów praktycznie nie odczuwają różnicy w prędkości pobieranych danych – Słowacja, Wielka Brytania i Finlandia, a w przypadku obywateli Estonii, Portugalii, Grecji, Łotwy, Irlandii i Włoch, prędkość osiągana w roamingu UE była większa niż krajowe transfery.

Kraj Ping w kraju Ping w roamingu ue Różnica Austria 26 84 220,40% Belgia 27 83 205,70% Bułgaria 27 127 368,30% Chorwacja 33 89 166,00% Cypr 23 213 825,50% Czechy 26 74 187,60% Dania 26 100 287,90% Estonia 25 76 201,50% Finlandia 27 97 254,60% Francja 41 82 98,80% Niemcy 38 87 128,10% Grecja 29 129 349,80% Węgry 25 93 272,60% Irlandia 35 100 185,00% Włochy 50 91 81,20% Łotwa 26 95 268,20% Litwa 27 107 302,20% Luksemburg 23 83 262,60% Malta 19 136 611,60% Holandia 28 87 208,30% Polska 35 109 209,20% Portugalia 30 109 258,80% Rumunia 30 113 275,30% Słowacja 31 76 105,50% Słowenia 24 74 208,20% Hiszpania 45 107 137,40% Szwecja 29 118 304,30% Wielka Brytania 38 103 173,10%

Podobne różnice były przy wysyłanych danych i w większości krajów niższe w UE niż lokalnie, ale zdecydowanie większe dysproporcje widać w badaniach parametru ping. W Polsce opóźnienie jest ponad 200% większe w roamingu UE niż w kraju, a na przykład mieszkańcy Cypru Malty mogą skarżyć się za granicą na wzrost tego parametru aż o ponad 800% i 600%. Poniżej 100% wzrostu mają jedynie mieszkańcy Francji.

Kraj Obywatele danego kraju Obywatele innych krajów Różnica Austria 75,50% 40,50% -46,30% Belgia 77,90% 35,80% -54,10% Bułgaria 74,00% 60,30% -18,50% Chorwacja 74,30% 53,80% -27,50% Cypr 79,30% 70,20% -11,50% Czechy 80,10% 46,60% -41,80% Dania 78,70% 60,30% -23,40% Estonia 70,30% 51,90% -26,20% Finlandia 63,00% 60,30% -4,40% Francja 69,30% 48,70% -29,70% Niemcy 80,00% 47,10% -41,10% Grecja 79,30% 64,30% -19,00% Węgry 76,80% 47,80% -37,80% Irlandia 75,60% 58,90% -22,00% Włochy 70,90% 55,10% -22,20% Łotwa 68,80% 49,20% -28,40% Litwa 73,80% 52,20% -29,20% Luksemburg 72,40% 30,80% -57,40% Malta 79,40% 65,90% -17,10% Holandia 81,80% 49,10% -40,10% Polska 70,20% 58,20% -17,10% Portugalia 76,50% 61,90% -19,00% Rumunia 69,60% 64,10% -7,90% Słowacja 76,20% 40,10% -47,40% Słowenia 70,70% 24,70% -65,20% Hiszpania 78,30% 62,80% -19,70% Szwecja 81,80% 53,80% -34,30% Wielka Brytania 79,30% 60,90% -23,10%

Mimo, że roaming w UE mamy „darmowy”, to i tak często korzystamy za granicą z dostępu do sieci poprzez WiFi wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. Może nie tak często jak obywatele danego kraju, ale różnice są niewielkie. Dla przykładu Polacy 70,2% czasu podłączenia do sieci przeznaczają na dostęp do niej przez WiFi, a goście z innych krajów odwiedzających Polskę 58,2%. Prawie nie widać różnicy tu w przypadku Finlandii czy Rumunii, gdzie różnice w tym aspekcie są na poziomie odpowiednio -4,4% i 7,9%.

Źródło: Speedtest od Ookla.