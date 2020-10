Handlarze i małe nakłady wyleczyły mnie z niechęci do pre-orderów

Kupuję wcześniej, by później nie przepłacać

Wyżej napisałem, że kompletnie nie rozumiem dlaczego ludzie kupują rzeczy wcześniej, skoro… nie muszą. Słysząc motywację pokroju: bo będziemy mieć wcześniej chce mi się śmiać, bo doskonale pamiętam jak to wyglądało przed laty. Zamawiałem grę przedpremierowo w sklepie A tylko po to, by wściekać się, że sklep B faktycznie sprzedaje ją dzień czy dwa przed premierą. A ja nie dość że czekam do dnia zero, to jeszcze kurier nawala i otrzymuję paczkę po weekendzie. To na tyle irytujące, że kilkukrotnie zdarzyło mi się nawet odsyłać paczkę, w międzyczasie wybierając wersję cyfrową, na którą musiałem czekać dosłownie do godziny zero. Takiej na zegarku, kiedy mogłem ją spokojnie odpalić z dysku konsoli, bo opcja pobrania pojawiła się nawet wcześniej. I po trzech takich sytuacjach powiedziałem stop: nigdy więcej pre-orderów.

…a później zacząłem kupować przedmioty trochę bardziej kolekcjonerskie. Nic szczególnego, ale jednak z nakładem odpowiednio mniejszym — bez cyfrowych odpowiedników. I nagle okazało się, że bez zamawiania ich przed premierą ani rusz. To znaczy wiecie, jest XXI wiek — wszystko się da, tylko albo kupi się w cenie premierowej, albo z marżą handlarzy, kiedy pierwszy nakład się rozejdzie. A ten często rozchodzi się jeszcze przed tym, nim przedmioty trafią do sprzedaży.