Co ciekawe ustawa dająca prawo poruszania się samochodem bez dokumentów, nie wymusza na nas posiadania aplikacji mObywatel. Wszystko jest powiązane z nowymi możliwościami systemu CEPiK, który pozwoli policjantom sprawdzić podczas kontroli nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdu samodzielnie. Tym samym stróże prawa będą musieli zmienić swoją powitalną formułkę, bo „dokumenty do kontroli” nie będzie już miało racji bytu. Czekamy tylko na podpis prezydenta, który nie powinien z nim zwlekać.

Punkty karne również w aplikacji mObywatel

W nowej wersji aplikacji mObywatel pojawi się też zakładka, w której będziemy mogli sprawdzić liczbę punktów karnych, czyli funkcjonalność, która dostępna była do tej pory tylko na stronach GOV.pl. Będzie w niej można odczytać zdarzenie, na podstawie którego przyznano punkty karne wraz podstawą prawną ich naliczenia oraz jego miejsce i datę. Dane w systemie będą aktualizowane raz dziennie o 6:00 rano i będzie to stan aktualny na dzień poprzedni. Jak widzicie na obrazku poniżej, w aplikacji będzie odliczany też czas ważności punktów, co czasami może być bardzo przydatne ;-).