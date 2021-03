Nowoczesne technologie w pralkach. Prace domowe jeszcze nigdy nie były tak przyjemne!

Jeżeli natomiast Wasze szafy wypełnione są ubraniami, które nie nadają się do prania — warto zainteresować się pralko-suszarkami i suszarkami z programem Air Wash. To podgrzane powietrze, które wnika w głąb tkaniny i pozwala odświeżyć rzeczy, których nie można prać na mokro, bez użycia detergentów. To doskonałe rozwiązanie w przypadku czyszczenia kolorowych poszewek na poduszki na kanapie, odzieży sportowej, czy wełnianych swetrów. Z kolei Program Higiena pozwala na dezynfekcję ubrań lub innych tekstyliów, za pomocą gorącego powietrza. Takie rozwiązanie zdecydowanie przydaje się w dzisiejszych czasach.

Wygodnie na co dzień dzięki nowym technologiom

Prawdopodobnie każdemu zdarzyło się kiedyś po rozpoczęciu cyklu prania zorientować się, że w bębnie pralki czegoś zabrakło. A jako że ten już się rozpoczął, o bezproblemowe dodanie dodatkowych ubrań jest niezwykle kłopotliwe. To właśnie z myślą o wszystkich, którym zdarza się czasem zapomnieć o skarpetce, koszulce, spodniach lub bluzie, stworzono AddWash™! To dodatkowe drzwi, które można otworzyć w dowolnym momencie prania***: bez ryzyka, jakichkolwiek komplikacji i potrzeby wypompowywania wody. To także świetny sposób na to, by w odpowiednim momencie dodać rzeczy, które chcielibyśmy jedynie odwirować czy wypłukać np. po praniu ręcznym. Opcja to nie tylko wygodna i bezpieczna, ale także banalnie prosta w obsłudze. co w przypadku wszystkich sprzętów AGD jest kluczowe.