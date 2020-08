Standardowe rozliczenia z dostawcami prądu czy gazu obarczone jest koniecznością każdorazowego sprawdzania licznika, by móc kontrolować jego zużycie. Miesięczne faktury za takie zużycie prądu jednak nie do końca przedstawiają rzeczywisty obraz tego w jaki sposób faktycznie korzystamy z energii w naszych domach, gdyż często oparte są na nie do końca jasnych zasadach prognoz.

Problem faktycznego zużycia prądu w naszych domach nasilił się w okresie pandemii, która zaskoczyła nas wszystkich, a zmusiła wiele rodzin do pracy czy nauki zdalnej, co znacznie zwiększyło zużycie energii nawet o 98,23 kWh w miesiącu, a co przełożyło się na wyższe rachunki za prąd o 65 zł miesięcznie.