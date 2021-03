Dostałem nowy adres e-mail. Kiedy otworzyłem skrzynkę, były tam już nieodczytane wiadomości od PR’owców

I teraz tak – mojego nowego maila nikomu nie podawałem, nikt też nie ogłaszał (na Twitterze czy gdziekolwiek), że następuje jakakolwiek zmiana w kontaktach z nami. Jedyna więc możliwość że te maile trafiły na moją skrzynkę, to sytuacja, którą sam przerabiałem, będąc w agencji PR.

Tak się bowiem składa, że wielu dziennikarzy/blogerów dzieli się swoimi danymi kontaktowymi dosyć… niechętnie. Gwarantuje wam, że gdybym podał swojego prywatnego maila do publicznie rok temu, w dosłownie sekundę dostałbym zalew wiadomości z informacjami prasowymi, komentarzami „ekspertów” czy propozycjami wywiadów. Patrząc po tym, co znajdowało się w mojej nowej służbowej skrzynce – raczej byłyby to propozycje mało dopasowane do tego, czym się zajmuje w AW. Dlatego często PR’owcy są zmuszani do kombinowania i takie kombinowanie miało miejsce i w tym przypadku. Osoby, które zapewne od długiego czasu ślą maile na mój służbowy adres najprawdopodobniej wymyśliły sobie, że skoro Tomek Popielarczyk i Paweł Winiarski mają maile kończące się na @antyweb.pl, to i ja muszę mieć. I cyk – tak oto został dodany kolejny mail do listy wysyłkowej.

Tylko że taki mail mógł nigdy nie istnieć, a ja mogłem od dawna nie pracować w Antywebie. Ale lista wysyłkowa MUSI być długa

Jeżeli pracujesz w PR, szczególnie z klientem który zajmuje się jakimś wąskim zakresem działalności i nie jest znany przez nikogo spoza swojej hermetycznej branży, to twoja baza musi być duża. Dlaczego? Bo tylko wtedy masz szanse, że „ktoś” się danym tematem zainteresuje i „gdzieś” ukaże się publikacja. Jeżeli takie tematy chciałoby się robić zgodnie ze sztuką, skupiając się tylko na „kluczowych” dziennikarzach, comiesięczne raporty świeciłyby pustkami. Sam miałem taki przypadek, kiedy pracowałem z klientem który zajmował się budową platformy do sprzedaży reklamy programmatic. Bardzo wąski zakres działalności – ilu dziennikarzy może taki temat zainteresować w Polsce? 4? 5? I potem co, odda się pusty raport miesięczny, bo te same osoby nie będą chciały pisać w kółko o tym samym? No nie, jedyną szansą jest kreatywne ugryzienie tematu i próba zainteresowania nim także innych mediów.