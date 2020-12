Powstało idealne łóżko do pracy zdalnej

Łóżka dostępne są w kilku kolorach, niestety swoje kosztują. I tu chyba trzeba się położyć, bo sprzęt wyceniono na 2950 dolarów, co w prostym przeliczeniu daje prawie 11 tysięcy złotych – a i tak trzeba jeszcze zainwestować we własny materac, bo nie ma go w ze stawie. A dodam, że to cena w promocji, bo na stronie producenta widnieje przekreślone 5000 dolarów.

A tak zupełnie poważnie – kompletnie nie wyobrażam sobie codziennej pracy przy takim zestawie, bo ergonomia jest mniej więcej taka jak w hotelu, na sofie przy małym kawowym stoliczku. Przechodziłem takie boje na niektórych targach i nie polecam, szczególnie jeśli musicie siedzieć przy komputerze dłużej niż godzinę. Zastanawiam się więc dla kogo w zasadzie jest takie łóżko, bo poza niecodziennym wyglądem ciężko mi znaleźć jakieś konkretne plusy takiego rozwiązania. Sprzęt wygląda trochę jak te wszystkie „wyścigowe łóżka” dla dzieciaków.

Z drugiej strony może jednak producenci doskonale wiedzą co robią, skoro jeszcze w maju pisano o tym, że praca zdalna spodobała się ponad 80% pracownikom, którzy nie chcą już wracać do biura. Bo to może właśnie oni będą szukać jakichś hybrydowych, niecodziennych rozwiązań budując swoje miejsce pracy? Ja bym się na takie łóżko nie zdecydował, ale może ktoś z Was stwierdzi, że to świetny pomysł. Jeśli zdecydujecie się na zakup – koniecznie dajcie znać czy było warto.